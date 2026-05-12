Este es el perfil de los extranjeros que visitaron Colombia en el primer trimestre de 2026

Colombia registró la llegada de 1,36 millones de visitantes extranjeros en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos de Migración Colombia, lo que representa un crecimiento del 4,4% frente al mismo periodo del año pasado.

Dicho crecimiento está siendo impulsado por las generaciones más jóvenes, según destaca la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

El segmento entre 18 y 29 años registró un incremento del 9,2%, mientras que el grupo de 0 a 17 años creció un 10,4%. En contraste, los viajeros de 50 años o más presentaron crecimientos inferiores al 2%.

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“Estamos viendo una consolidación muy importante de un perfil de turista en el segmento de edad productiva. Que más del 65% de nuestros visitantes esté entre los 18 y 49 años es una señal clara de que Colombia es hoy un destino vibrante, capaz de ofrecer las experiencias de alto valor que buscan las generaciones con mayor capacidad de consumo. Además, el crecimiento de doble dígito en los segmentos más jóvenes nos reta como Gremio a seguir innovando en productos turísticos tecnológicos, sostenibles y culturales que conecten con sus nuevos intereses”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Colombia registró la llegada de 1,36 millones de visitantes extranjeros en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos de Migración Colombia, Foto: Getty Images

Otros datos

En cuanto a la composición por género, la cantidad de mujeres extranjeras creció un 6,2%, superando el crecimiento de los hombres (2,9%). No obstante, los hombres continúan siendo mayoría, con una participación del 53,6%.

Al analizar la distribución por edad y género, se evidencian las siguientes dinámicas: en los segmentos más jóvenes, las mujeres tienen una mayor participación, representan el 50,3%, en el rango de 0 a 17 años y el 52,8% entre los 18 y 29 años. Por su parte, en las edades productivas clave se observa un predominio masculino; los hombres representan el 55,5% en el rango de 30 a 39 años, el 58,9% entre los 40 y 49 años y el 56,4% entre los 50 y 59 años.

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En cuanto a los destinos visitados, tanto hombres como mujeres mantienen una alta concentración en las principales regiones del país. Las mujeres registraron mayor preferencia por Bogotá (35%), Antioquia (23%) y Bolívar (22%), seguidos por San Andrés (4%) y Valle del Cauca (4%). Mientras que los hombres viajaron principalmente a Bogotá (36%), Antioquia (25%) y Bolívar (18%), Valle del Cauca (5%) y San Andrés (3%).