Destacan importante incremento de tiquetes vendidos hacia Colombia en el primer trimestre de 2026

Colombia se destaca como uno de los destinos turísticos con mayor dinamismo de la región en 2026. Durante el primer trimestre, la venta de tiquetes aéreos internacionales hacia el país creció 16,7%.

En comparación con otros países de Latinoamérica, México tuvo un incremento del 15,6%, mientras que Perú tuvo una reducción del 18% en la venta de tiquetes.

“Este desempeño confirma que el país no solo participa del crecimiento global del turismo, sino que gana terreno de manera más acelerada“, señaló la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

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“El posicionamiento internacional de Colombia está impulsado principalmente por mercados estratégicos. Estados Unidos lidera con el 34,5 % de participación, seguido por Brasil y México (cada uno representa el 8,4 %), y en conjunto, estos tres concentran más de la mitad de la demanda”, explicó Paula Cortès Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Un mercado que ha ganado participación es Chile, que representó el 7,3 % para este trimestre, mientras que, en el primer trimestre de 2025, esta participación fue de 4,7 %, lo que indica un aumento de 2,6 puntos porcentuales.

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Respecto a los destinos nacionales con más tiquetes vendidos, Bogotá, Cartagena y Medellín continúan concentrando cerca del 75 % en conjunto, mientras que San Andrés y Barranquilla, registraron un crecimiento importante; San Andrés, con una variación superior al 30% y Barranquilla con el 14 %, “lo que evidencia una vez más la preferencia por destinos de sol y playa, complementando la oferta urbana y cultural del país”.

El Aeropuerto El Dorado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El tráfico aéreo acelera su crecimiento en Colombia: más de 10 millones de pasajeros en los primeros meses de 2026

Más de 10 millones de pasajeros se movilizaron entre los meses de enero y febrero. De ellos, 5.7 millones corresponden a tráfico nacional y 4.3 millones a internacional, lo que representa en conjunto un crecimiento de 8,1 %, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“La movilización de pasajeros por vía aérea en Colombia continúa mostrando una tendencia positiva en 2026, consolidando al transporte aéreo como un eje estratégico para la conectividad, el turismo y la actividad económica del país", señaló la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

“Solo en febrero de 2026 el tráfico aéreo alcanzó cerca de 4.5 millones de pasajeros, con un crecimiento del 9 %, impulsado principalmente por el dinamismo del mercado internacional. Recordemos que el país alcanzó en 2025 un récord histórico de más de 57.5 millones de pasajeros movilizados, reflejando la consolidación del transporte aéreo como un modo clave de movilidad en Colombia”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Este comportamiento está en línea con la tendencia de crecimiento reciente del sector. En el mismo periodo del año anterior ya se evidenciaba una recuperación sostenida, con aumentos cercanos al 5 % en el tráfico total de pasajeros, tendencia que se ha acelerado en 2026.