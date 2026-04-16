Nuevas prioridades: estudio revela en qué prefieren gastar los colombianos cuando viajan

Los viajes siguen siendo una de las principales prioridades de gasto para los colombianos; sin embargo, en los últimos años se han evidenciado cambios significativos en la manera en que distribuyen su presupuesto durante sus experiencias.

Según un estudio realizado por la plataforma Booking.com, se ha identificado un giro hacia decisiones más estratégicas y enfocadas en el valor del tipo de aventura que desean vivir. En este contexto, el 80 % de los colombianos se muestra optimista frente a la posibilidad de viajar este año.

Como sacado de cuento: así es el “cenote” que esconde popular pueblo de Antioquia, muy cerca de Medellín

Además, el 68 % planea aumentar su presupuesto, mientras que el 24 % lo mantendrá y solo el 8 % prevé reducirlo.

No obstante, más allá del incremento del gasto, el análisis revela una transformación clave en las prioridades: ya no se trata solo de viajar más, sino de viajar mejor, es decir, elegir experiencias de valor, extender la duración del viaje y seleccionar destinos poco tradicionales.

Cambios en los gastos que se realizan durante un viaje

Entre los viajeros dispuestos a aumentar su presupuesto, se evidencia una clara preferencia por enriquecer la experiencia. Un 49 % planea extender la duración de sus viajes, mientras que el 45 % prevé realizarlos con mayor frecuencia a lo largo del año.

Los colombianos están priorizando la calidad de sus experiencias, más que la cantidad de viajes. Foto: Getty Images

Además, el 38 % proyecta incrementar su gasto durante el viaje, especialmente en actividades culturales, experiencias locales y gastronomía, segmentos cada vez más relevantes dentro de la oferta turística.

En la misma proporción, se encontró que otro 38 % muestra interés en explorar destinos internacionales o de mayor distancia.

Entre tanto, el 29 % asegura que mantendrá el mismo tipo de viaje, asumiendo un mayor gasto para no sacrificar calidad.

Estrategias para optimizar el presupuesto

A pesar de que muchos colombianos muestran interés en invertir en la calidad de sus viajes, optimizar el presupuesto sigue siendo una prioridad. En este sentido, el estudio reveló que entre las principales estrategias destacan las “staycations”, consideradas por el 58 % de los encuestados, así como la planificación basada en promociones (36 %) y la elección de medios de transporte más económicos (36 %).

Adicionalmente, el 32 % optaría por destinos más asequibles y un 30 % evalúa la posibilidad de posponer sus viajes en busca de mejores condiciones, es decir, elegir preferiblemente la temporada baja.

El pequeño pueblo de Boyacá donde tomar café preparado con leña es una delicia; a 20 minutos de Chiquinquirá

Por último, también se registró un cambio en el perfil del viajero colombiano. El 79 % expresa interés en conocer nuevos destinos, mientras que el 74 % prefiere planear sus viajes de manera independiente, apoyado en herramientas digitales.

Este comportamiento refuerza las prioridades del viajero actual: tomar decisiones más informado, comparar opciones, buscar personalización y priorizar experiencias auténticas.