Aumentan los viajes de colombianos al exterior y estos son los nuevos destinos que marcan tendencia

Las preferencias de los viajeros están cambiando constantemente, impulsadas por nuevas motivaciones, hábitos de consumo y una mayor disposición de explorar el mundo.

En algunos casos, ya no se trata únicamente de visitar esos destinos tradicionales, sino de vivir experiencias diferentes, auténticas, personalizadas y, en muchos casos, menos concurridas.

Tanto estos casos como los viajes tradicionales conforman el panorama turístico de Colombia, que cada vez se abre más paso.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) informó recientemente, con base en cifras de Migración Colombia, que en los últimos meses se ha registrado un aumento en el número de colombianos que viajan al exterior, poniendo en el mapa turístico nuevos destinos.

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Según datos de esta entidad, más de 990 mil colombianos viajaron al exterior durante el primer bimestre de 2026, lo que representa un aumento del 12 % frente al mismo periodo del año anterior.

La Asociación señala también que entre los destinos que registraron mayores variaciones entre enero y febrero de 2026 están Curazao, con un incremento del 89 %; Guatemala, y El Salvador, con aumentos del 50 %, cada uno.

Además, indica que hay crecimientos sólidos en mercados clave como República Dominicana (+32 %), Panamá (+28 %) y Perú (+11 %).

Curazao, una isla de ensueño para descubrir en sus próximas vacaciones. Foto: Crédito: Linda Yicela Hernández Sánchez / Revista Semana.

Para 2025, la tendencia ya venía en ascenso, con un incremento del 4 % en la salida de colombianos hacia el exterior, alcanzando los 5,8 millones de viajeros.

Frente a este panorama, Paula Cortés Calle, la presidenta ejecutiva de Anato, explica que este comportamiento ha sido posible, en gran medida, a una mayor conectividad aérea, así como a una oferta turística cada vez más competitiva.

Por otro lado, subraya que “confirma una evolución en el perfil del viajero nacional, ya que, a pesar de la lealtad de los turistas por los destinos tradicionales, se observa una creciente intención por nuevas experiencias, lo que abre oportunidades para el sector turismo y las Agencias de Viajes”.

Aunque destinos tradicionales como Estados Unidos, España, Panamá, México y República Dominicana continúan liderando, al concentrar más del 65 % del mercado en 2025, otros mercados emergentes han mostrado un notable dinamismo.

Turista de pie en un balcón en Cala Morell, Menorca, Islas Baleares; España Foto: Getty Images

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Entre esos destinos que ahora están en el radar de los viajeros con más frecuencia, se destacan países como Puerto Rico, Brasil, El Salvador, Francia y Turquía, lugares que registraron crecimientos individuales superiores al 30 %, acumulando en conjunto más de 392.000 salidas.

Así las cosas, las cifras indican que cada vez más colombianos se animan a salir del país en busca de propuestas diferentes, desde ciudades emergentes hasta destinos poco convencionales que ofrecen cultura, gastronomía y naturaleza en nuevas formas, gracias a los factores que hoy en día facilitan la planificación de viajes.