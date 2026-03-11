La isla del Caribe que invita a los turistas a despertar todos sus sentidos con su apuesta por los viajes sensoriales

Según un informe de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), en 2026 las preferencias de los viajeros muestran un cambio significativo hacia experiencias de bienestar, en destinos rodeados de naturaleza y ambientes tranquilos.

Por eso, en el marco de esta tendencia, varios destinos se han centrado en presentar nuevas campañas que inviten a sus visitantes a conectarse con su esencia a través de viajes sensoriales, tal como lo está haciendo Puerto Rico con su iniciativa “Despierta tus sentidos”, que surgió como evolución de la exitosa campaña “Vive Boricua”.

La organización oficial de mercadeo de destino de la isla, Descubre Puerto Rico, anunció el lanzamiento de esta nueva campaña global de marketing inspirada en la psicología del consumidor, la cual propone una forma distinta de viajar: experimentar el destino a través de los sentidos.

Con esta campaña, basada en estudios sobre comportamiento del consumidor, el propósito es profundizar la relación entre los visitantes y la cultura puertorriqueña mediante experiencias que integran música, gastronomía, paisajes naturales y contacto directo con las comunidades locales.

De esta manera, se estaría respondiendo a la creciente preferencia por experiencias de viaje inmersivas y sensoriales, en las que los viajeros no solo observan el destino, sino que lo viven.

Jorge L. Pérez, director general de Descubre Puerto Rico, afirma que “Despierta tus sentidos” es una campaña que “va un paso más allá al invitar a los visitantes a experimentar Puerto Rico con todos sus sentidos”, ofreciendo “un lugar donde las personas pueden reconectarse, vivir el momento y redescubrir el simple placer de sentir realmente en un mundo saturado de notificaciones, conflictos y distracciones constantes”.

Para lograrlo, la iniciativa contempla la participación directa de la comunidad creativa puertorriqueña, con historias protagonizadas por artesanos, músicos, tradiciones culinarias y pequeños negocios locales de diversos sectores, invitando a los visitantes a conectar con las personas detrás de su cultura.

Del mismo modo, la intención es destacar la diversidad natural de la isla, que cuenta con siete ecosistemas distintos, incluyendo el único bosque tropical del sistema forestal de Estados Unidos y tres bahías bioluminiscentes.

En este contexto, Storm Tussey, directora de mercadeo de Descubre Puerto Rico, aclaró que la idea no es presentar a su comunidad como un elemento decorativo, sino que “son las voces y arquitectos de esta campaña. Al poner a los negocios locales en el centro, aseguramos que el corazón económico y cultural de la isla permanezca en manos de la comunidad”.