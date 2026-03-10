Además de San Felipe, este es otro castillo de la costa Caribe que es patrimonio de la Nación, un atractivo histórico imperdible

El Atlántico es un destino atractivo por su riqueza cultural, su ambiente caribeño y sus paisajes que invitan a disfrutar de escenarios encantadores. Además, el departamento cuenta con lugares naturales y turísticos como Bocas de Ceniza, donde el río Río Magdalena se encuentra con el mar Caribe, ofreciendo paisajes únicos.

Barranquilla, su capital, es conocida por su historia, su arquitectura y su desarrollo cultural. Uno de sus principales eventos es el Carnaval de Barranquilla, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el cual llena las calles de música, danzas y comparsas, atrayendo a cientos de viajeros.

En este tema cultural e histórico, el departamento tiene gran relevancia gracias a que son varios los atractivos que en esta materia los viajeros pueden conocer. Uno de ellos es el Castillo San Antonio de Salgar o Castillo de Salgar, como comúnmente se le conoce, una edificación que se levantó en 1848 durante la época colonial.

Se encuentra localizado sobre una pendiente vertical, al occidente de las playas del corregimiento de Salgar, en el municipio de Puerto Colombia, a unos 20 minutos de Barranquilla.

Este es el Castillo de Salgar, en Puerto Colombia. Foto: Alcaldía Municipal de Puerto Colombia/API.

Según información de la Alcaldía Municipal, es un lugar de interés histórico, pues el castillo fue un fuerte español que sirvió como presidio, como colonia y más tarde como refugio.

En el año de 1988 fue declarado Patrimonio y Bien Cultural de la Nación y llama la atención de los viajeros que llegan hasta esta región del país. Es ideal para quienes disfrutan del turismo cultural e histórico, ofreciéndoles a los visitantes un viaje en el tiempo mientras exploran una de las construcciones más emblemáticas de la región.

En los últimos tiempos, este sitio se ha destinado a la recreación familiar, que es ideal para disfrutar de atardeceres frente al mar, tomarse fotografías en medio de un escenario diferente y con su arquitectura colonial.

De acuerdo con la fuente oficial, es uno de los puntos turísticos más visitados en la costa caribe colombiana y cuenta con una estructura recientemente restaurada para sus visitantes.

Puerto Colombia destaca por sus lugares históricos. Foto: Getty Images

Otros sitios de interés en Puerto Colombia

Quien decide ir a Puerto Colombia a visitar este castillo, encuentra otros lugares que resultan de interés y que hacen parte de su oferta turística e histórica. Uno de ellos es la Estación del Ferrocarril, un centro de memoria cultural e histórica donde es posible conocer más sobre el municipio y apreciar muestras artísticas nacionales e internacionales.

También está el Muelle de Puerto Colombia, construido en 1888, concebido como parte final del terminal marítimo de Barranquilla. Su diseño y construcción estuvieron a cargo del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros.