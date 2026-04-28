Buscan fortalecer el turismo comunitario en Bogotá con nuevo tour y corredor; estos son los detalles

En el marco del proyecto Turismo para una Cultura de Paz, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en articulación con el Instituto Distrital de Turismo, presentó la turística urbana El Tour de la Perse y del corredor turístico Caminos de Paz, dos apuestas construidas con las comunidades para fortalecer el turismo urbano con enfoque cultural, comunitario y de memoria en Bogotá.

“La ruta El Tour de la Perse recoge la historia, la identidad y la transformación social de La Perseverancia, integrando expresiones culturales, memoria barrial, gastronomía tradicional y procesos comunitarios que hoy resignifican este territorio como un escenario de encuentro, orgullo e identidad local”, señaló el Ministerio.

Bogotá es reconocida en importante guía de turismo sostenible del mundo

En su proceso de validación, esta ruta fue presentada como “una experiencia turística construida desde la comunidad, capaz de proyectar al barrio como un referente de turismo urbano con sentido social y cultural”.

Por otra parte, el corredor Caminos de Paz busca articular la oferta turística de sectores como La Concordia, Las Cruces, Egipto y Belén, “conectando patrimonio religioso, plazas de mercado, talleres artesanales, memoria política, oficios tradicionales, arte urbano y procesos comunitarios en una experiencia integral que busca resignificar territorios históricamente estigmatizados y proyectarlos como escenarios de cultura, resiliencia y transformación”.

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“Con esta entrega, Bogotá avanza en la consolidación de una oferta turística más incluyente, auténtica y conectada con las historias de sus barrios, reafirmando el potencial del turismo urbano comunitario como una herramienta para fortalecer la identidad, dinamizar las economías locales y aportar a la construcción de paz desde el territorio”, sostuvo la ministra Diana Morales.

Bogotá es reconocida en importante guía de turismo sostenible del mundo

Bogotá fue incluida recientemente en la Good Travel Experience Guide–Américas 2026, una guía global que visibiliza experiencias auténticas con impacto positivo en los territorios.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, este reconocimiento se da en el marco de la alianza estratégica entre esta entidad y Green Destinations, organización internacional acreditada por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), “permitiendo fortalecer la oferta turística sostenible de la ciudad y proyectarla hacia nuevos mercados”.

Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La Good Travel Guide es una plataforma internacional consolidada que “conecta destinos, operadores y viajeros interesados en experiencias responsables. Su proceso de selección se basa en estándares internacionales de sostenibilidad y en el reconocimiento de buenas prácticas, evaluando aspectos como el impacto social, la gestión ambiental y la autenticidad cultural de las experiencias”.

“La presencia de Bogotá en la Good Travel Guide es un reconocimiento al trabajo que venimos liderando para consolidar un modelo de turismo sostenible, donde las comunidades, la naturaleza y la cultura son protagonistas. Este logro nos permite mostrarle al mundo una ciudad que no solo ofrece experiencias únicas, sino que genera impacto positivo en sus territorios. Seguimos avanzando en posicionar a Bogotá como un destino confiable, auténtico y alineado con las nuevas tendencias del turismo global”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.