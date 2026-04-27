Bogotá es reconocida en importante guía de turismo sostenible del mundo

Bogotá fue incluida recientemente en la Good Travel Experience Guide–Américas 2026, una guía global que visibiliza experiencias auténticas con impacto positivo en los territorios.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, este reconocimiento se da en el marco de la alianza estratégica entre esta entidad y Green Destinations, organización internacional acreditada por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), “permitiendo fortalecer la oferta turística sostenible de la ciudad y proyectarla hacia nuevos mercados”.

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Vitrina global

La Good Travel Guide es una plataforma internacional consolidada que “conecta destinos, operadores y viajeros interesados en experiencias responsables. Su proceso de selección se basa en estándares internacionales de sostenibilidad y en el reconocimiento de buenas prácticas, evaluando aspectos como el impacto social, la gestión ambiental y la autenticidad cultural de las experiencias”.

“La presencia de Bogotá en la Good Travel Guide es un reconocimiento al trabajo que venimos liderando para consolidar un modelo de turismo sostenible, donde las comunidades, la naturaleza y la cultura son protagonistas. Este logro nos permite mostrarle al mundo una ciudad que no solo ofrece experiencias únicas, sino que genera impacto positivo en sus territorios. Seguimos avanzando en posicionar a Bogotá como un destino confiable, auténtico y alineado con las nuevas tendencias del turismo global”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Experiencias distintas

Desde las montañas hasta los territorios rurales, las experiencias seleccionadas en la guía invitan a vivir la ciudad más allá de lo convencional:

Beekeeping Experience (Ciudad Bolívar - zona rural): acercarse al mundo de las abejas, entender su papel en los ecosistemas y descubrir cómo la sostenibilidad también se aprende desde lo cotidiano.

(Ciudad Bolívar - zona rural): acercarse al mundo de las abejas, entender su papel en los ecosistemas y descubrir cómo la sostenibilidad también se aprende desde lo cotidiano. El Verjón of Teusacá (Santa Fé - cerros orientales): caminar entre niebla y frailejones mientras se participa activamente en el monitoreo de biodiversidad, convirtiendo al visitante en parte del territorio.

(Santa Fé - cerros orientales): caminar entre niebla y frailejones mientras se participa activamente en el monitoreo de biodiversidad, convirtiendo al visitante en parte del territorio. Reborn in the Mountain (Santa Fe y Chapinero – zona rural): reconectar con lo esencial a través de experiencias de bienestar, cultura y naturaleza en paisajes de bosque altoandino.

A hora y media de Bogotá, el rincón del oriente que tiene una laguna sagrada y una gran oferta natural

“La inclusión de estas iniciativas en la guía no solo reconoce su calidad, sino que valida el trabajo de comunidades y emprendedores que han apostado por un turismo responsable, sostenible y regenerativo. Además, este logro amplía la visibilidad internacional de Bogotá, abre la puerta a nuevos mercados y fortalece la confianza de actores globales en el destino”, destacó el Instituto de Turismo de la capital del país.