Bogotá recibió casi cuatro millones de viajeros en los primeros meses de 2026

Un importante incremento en su conectividad aérea ha registrado Bogotá en el inicio de 2026. Según información del Boletín del Observatorio Distrital de Turismo, correspondiente al periodo febrero – marzo de 2026, la capital recibió casi cuatro millones de pasajeros entre los meses de enero y febrero.

“Este flujo de viajeros fue posible gracias a la operación de cerca de 30.000 vuelos con destino a Bogotá, lo que representa un incremento del 5,6 % en la oferta aérea hacia la ciudad en comparación con el mismo periodo de 2025, con una ocupación aérea promedio de cerca del 83 %, consolidando al aeropuerto El Dorado como el principal nodo logístico y turístico de la región", señaló el Instituto de Turismo de Bogotá.

La aerolínea Avianca concentró aproximadamente el 55 % de los vuelos hacia la ciudad en este periodo.

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Proyecciones

Entre enero y marzo de 2026, Bogotá recibió más de 485.000 visitantes internacionales, un incremento del 2,6 % frente al mismo periodo de 2025. Los principales países emisores fueron Venezuela (18,4 %), Estados Unidos (13,5 %) y México (9,1 %).

De acuerdo con las proyecciones del Observatorio, se estima que al cierre de 2026 Bogotá reciba más de 15 millones de turistas, lo que representaría un crecimiento del 4,5 % respecto a 2025.

Crecimiento en transporte terrestre

Entre enero y marzo de 2026, más de 3 millones y medio de pasajeros se movilizaron a través de la Terminal de Transporte de Bogotá, lo que representa un aumento del 3,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

Sector hotelero

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el sector hotelero registró un promedio de cerca de 110.000 empleos mensuales, con un crecimiento del 8,5 % anual. El sector directo (alojamiento y agencias de viajes) presentó un incremento superior al 100 %, mientras que el sector transporte mostró una contracción del 24 %.

En febrero de 2026, la ocupación hotelera se situó en cerca del 60 %, superando el promedio nacional pese a una variación negativa de 3,9 puntos porcentuales frente a febrero de 2025.

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Oferta turística activa

Al corte de marzo de 2026, Bogotá contaba con más de 13.000 prestadores de servicios turísticos activos. Las viviendas turísticas representaron cerca del 60 % de la oferta, seguidas por las agencias de viajes con casi el 20 %.

Un importante incremento en su conectividad aérea ha registrado Bogotá en el inicio de 2026. Foto: Getty Images

Entre enero y marzo de 2026 se registró una disminución en algunos segmentos como los operadores de plataformas digitales y bares, en parte atribuible a procesos de renovación y depuración del Registro Nacional de Turismo (RNT), vigentes al 31 de marzo de 2026.