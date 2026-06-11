El Valle del Cauca es una de las regiones imperdibles de visitar en Colombia y la temporada de vacaciones es una buena excusa para llegar hasta Cali, su capital, o ir a algunos destinos y pueblos cercanos que tienen una oferta especial para disfrutar en familia.

El municipio del Valle del Cauca que celebra el Carnaval del Duende, un lugar de bellos paisajes y gran riqueza natural

Este departamento se caracteriza por tener un clima privilegiado y una rica herencia cultural. Este territorio invita a vivir las tradiciones locales al máximo, combinando el descanso, la naturaleza y la fiesta, permitiendo pasar de la brisa marina del Pacífico a áreas montañosas en cuestión de horas.

Sus atractivos están diseñados para sorprender a todo tipo de viajeros, abarcando desde el ecoturismo con el avistamiento de ballenas jorobadas en las playas de Buenaventura, hasta la adrenalina de los deportes náuticos en en el Lago Calima.

La región también brilla por el turismo patrimonial y religioso en la ciudad de Buga y así como por las experiencias rurales en pueblos con encanto como Viges que destaca por su clima agradable.

Este municipio vallecaucano es un buen lugar para una escapada corta cerca de Cali. Foto: Cortesía - Alcaldía de Vijes - Valle del Cauca

Todo este recorrido se complementa con una gastronomía exquisita donde un plan obligatorio es comer sancocho de gallina, pandebono y marranitas, o tomar un refrescante cholado.

Los encantos de Viges

Como ya se mencionó, uno de los destinos imperdibles es el municipio de Viges, ubicado a 30 kilómetros de Cali, el cual no solo ha ganado reconocimiento por sus atractivos naturales, su legado histórico y la hospitalidad de sus habitantes, sino porque es uno de los lugares donde casi nunca llueve en este departamento.

Así es uno de los pueblos más antiguos del Valle del Cauca, encantador destino colonial inmerso entre montañas

Se dice que este lugar es una buena alternativa para quienes buscan turismo rural, rutas de senderismo y experiencias ligadas a la cultura local. Es un territorio de lindos paisajes, donde se encuentran lugares para comer, compartir en el parque y disfrutar del ambiente tranquilo.

Información de la Gobernación del Valle indica que Vijes es reconocido por la calidad de su gente, sus actividades productivas y sus manifestaciones culturales, en donde el visitante también se encuentra con expresiones artísticas y tradiciones que enriquecen la identidad local y merecen ser conocidas.

Es un lugar ideal para una escapada corta si se está en Cali y allí los viajeros pueden disfrutar de balnearios naturales y senderos ecológicos, donde es posible realizar caminatas por rutas extremas que aprovechan la geografía única de la región.

Para quienes buscan los mejores paisajes, hay un mirador turístico con lindas panorámicas de la naturaleza que envuelve al municipio. Información de la Alcaldía indica que se trata de un lugar pensado para que tanto visitantes como habitantes vivan una experiencia diferente en medio de sus montañas.

Fundado en 1539, Vijes figura entre los municipios más antiguos del departamento. Con una población de unos 13.000 habitantes, conserva una importante herencia indígena y minera. Su economía está sustentada principalmente en la producción de cal, la industria del mármol y las actividades agrícolas.