Nuevo atractivo ecoturístico en el Huila; una apuesta por la biodiversidad y la educación ambiental

El departamento del Huila es un destino que vale la pena conocer debido a su amplia oferta que combina naturaleza, cultura e historia. En este territorio dos de los mayores atractivos son el Parque Arqueológico de San Agustín, declarado Patrimonio de la Humanidad y el Desierto de la Tatacoa, un paisaje árido único en el país.

El municipio colombiano con una de las cascadas más imponentes y lindas del país; una joya para el ecoturismo

Sin embargo, no son los únicos, pues este departamento ofrece escenarios naturales imponentes como el Nevado del Huila y el Salto de Bordones, una de las cascadas más altas de Colombia. A esto se suma su riqueza cultural, su gastronomía típica y la calidez de su gente.

Uno de los municipios para visitar en esta región del país es Pitalito, donde acaba de abrir las puertas un lugar ecoturístico que les permitirá a los visitantes vivir una experiencia única.

Se trata de un mariposario, donde los viajeros no solo conocerán el ciclo de vida de estos polinizadores, sino que también tendrán la oportunidad de observar y participar directamente en la conservación de los mismos.

Este mariposario es uno de los nuevos atractivos para visitar en Pitalito. Foto: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena/API.

Según la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), esta iniciativa es la nueva Estación del Sendero Ecológico de Interpretación Ambiental del Corazón del Macizo Colombiano.

Según Carlos Andrés González Torres, director Territorial Sur de la CAM, este proyecto nació con la intención de aumentar las oportunidades de reproducción de las mariposas, que en el medio natural alcanza el 5%, para ser posteriormente liberadas en áreas protegidas y en ecosistemas estratégicos del Huila donde llegarán a fortalecer la polinización y mejorar la salud de los bosques.

De esta forma, quienes lleguen hasta este lugar podrán conocer las etapas de reproducción de estos animales, que va desde el huevo, pasando por la pupa, la oruga, la crisálida y finalmente el adulto. La meta es tener 16 especies de mariposas nativas del corazón del Macizo Colombiano; en este momento el número asciende a seis.

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Según la CAM, la proyección es que con esta nueva estación del sendero ambiental de Pitalito, el número de visitantes llegue a los 200.000 en 2026 y más huilenses sigan aprendiendo sobre educación ambiental y la conservación de la biodiversidad en estos escenarios.

Otros sitios de interés en Pitalito

En Pitalito hay otros lugares para visitar como el parque principal José Hilario López, una plaza rodeada de árboles y palmeras que durante el día brindan sombra y en la noche se iluminan para ambientar los encuentros de quienes la frecuentan.

Pitalito tiene varios destinos de interés para los visitantes. Foto: Juan Pablo Gomez

Alrededor de la plaza se ubica el Templo de San Agustín, considerado el principal lugar de encuentro religioso para los habitantes de Pitalito. Se trata de una edificación de estilo moderno, en la que destaca una torre con mirador que sobresale en el paisaje urbano.

En la oferta natural está el Parque Natural de la Serranía de Peñas Blancas, que cuenta con más de 84.000 hectáreas de bosques que proveen agua a cerca de 80 acueductos. Allí hay senderos ecológicos, cuevas y cascadas aptas para realizar espeleología, avistamiento de aves y de flora.

A este se suma el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos en donde es posible apreciar diversas formaciones geológicas que se modelaron como cuevas con el tiempo por el paso del río.