Los encantos de la “capital cacaotera” del Huila, un pueblo que despierta curiosidad con su nombre y enamora con sus paisajes

El Huila es una región de fascinantes entornos naturales, donde desiertos, nevados y volcanes convergen de manera única y crean escenarios incomparables.

A lo largo de su territorio, estos lugares mágicos invitan a descubrir pueblos llenos de encanto que enriquecen la experiencia de sus visitantes.

Entre esos destinos se destaca un pueblo que despierta curiosidad desde su nombre. Se trata de Gigante, reconocido además como la “capital cacaotera” del Huila.

Según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal, este pueblo fue fundado el 17 de septiembre de 1782 y, en el pasado, era conocido como San Antonio de la Honda.

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Sobre el origen de su nombre, esta misma fuente indica que no tiene un fundamento sólido, pero sí existen tres versiones que se han transmitido de generación en generación.

La primera indica que se debe al hallazgo de un esqueleto de mastodonte de dimensiones extraordinarias en la zona. Por otro lado, se dice que lo heredó de una hacienda de gran extensión que se llamaba El Gigante. La tercera versión sugiere que se debe al Cerro Matambo, el cual da la impresión de ser una figura de un gigante.

Lo cierto es que desde que se consolidó como municipio, este territorio ha sido gran importancia para el desarrollo integral de la región. Gigante se encuentra localizado en la parte centro-oriental del territorio huilense, sobre la Troncal del Magdalena, entre el Cerro Matambo –margen izquierda del río Magdalena- y la Cordillera Oriental.

Así es Gigante, Huila. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Gigante / API

¿Cómo llegar a Gigante, Huila?

Este municipio huilense está situado a 84 kilómetros de Neiva, la capital departamental. Para llegar a este destino lo primero que se debe hacer es dirigirse a la Terminal de Transporte de Neiva y tomar un bus con destino al mismo. El trayecto dura aproximadamente una hora y 45 minutos, según indica la agencia de viajes Baquianos.

Si la idea es viajar desde Bogotá, la capital colombiana, también se puede tomar un bus directo a Gigante en la Terminal Salitre o la del Sur. La duración del viaje es de unas siete horas aproximadamente.

Atractivos imperdibles

Gigante ha ganado popularidad en el sector turístico del Huila por ser un destino de gran riqueza de fauna y flora; especialmente de hermosos bosques naturales, que lo convierten en un paraíso para el ecoturismo.

Entre sus atractivos imperdibles se encuentra el Mirador La Mano del Gigante, una estructura que, como su nombre indica, simula la forma de la mano de un gigante.

Este sitio de interés, ideal para contemplar vistas asombrosas y obtener magníficos paisajes de la región, está localizado en el corregimiento Vueltas Arriba – Vereda El Rodeo.

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Otras paradas recomendadas para conocer el municipio son: la Plaza Principal con su ceiba gigante, símbolo de libertad; fincas cafeteras y cacaoteras, en las que los visitantes pueden conocer más sobre estos dos productos insignias de Colombia.

También se puede hacer rafting en el río Magdalena y recorrer alguno de sus senderos ecológicos o conocer otros sitios, como el Parque Natural Cerro Páramo de Miraflores, el Parque Ecológico El Quimbo y la Loma de la Cruz, un maravilloso mirador natural.