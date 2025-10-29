El pueblo del Huila que alberga el sitio con más cascadas del departamento, un paraíso de fuentes hídricas incomparable

El departamento del Huila es una región de Colombia donde desiertos, nevados y volcanes se encuentran, dando vida a paisajes únicos e inigualables que cautivan por su diversidad natural y su asombrosa belleza.

A 127 kilómetros de Neiva, su capital, por ejemplo, en el municipio de Nátaga, se encuentra el sitio turístico Xtremly, un parque agroecoturístico que se ha convertido en uno de los destinos naturales más sorprendentes del departamento.

Según su propietaria, Cristina Dávila, citada en un artículo publicado en la página de la Gobernación del Huila, este lugar es el sitio turístico con más cascadas del Huila, pues cuenta con 16 saltos de agua en total, cada uno con su encanto particular.

Así es el parque de Nátaga que alberga el mayor número de cascadas del Huila

Más allá de captar la atención de los viajeros con su riqueza hídrica, este parque también se destaca por estar enfocado en la conservación del medio ambiente, y más que turismo, ofrecer un espacio de relajación, ideal para experimentar una conexión profunda con la naturaleza y dejar a un lado estrés del día a día.

En Xtremly, los visitantes pueden disfrutar de un espacio diseñado para el descanso y la desconexión total de la rutina. Entre sus atractivos, también se encuentran diferentes senderos, los cuales conducen a las cascadas.

Xtremly, el sitio turístico con más cascadas del Huila | Foto: Instagram @xtremly_ecoturismo

Para complementar la experiencia, el lugar ofrece servicio de hospedaje en cabañas rústicas con vistas panorámicas a las montañas. Como si fuera poco, cuenta con un restaurante que brinda la oportunidad de degustar platos típico de la región, todo en un entorno que invita a la contemplación y la fotografía.

El objetivo central de este espacio es impulsar el turismo sostenible en el municipio de Nátaga y en todo el departamento del Huila, con el acompañamiento y asesoría de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Huila, anteriormente conocida como la Oficina de Productividad y Competitividad.

Ubicación y otros datos clave para programar su visita

El parque Xtremly se encuentra ubicado en el kilómetro 8.5 del municipio de Nátaga, donde se presenta como un paraíso en medio de cascadas, lleno de aventura extrema.

“Es una experiencia maravillosa e inolvidable. Tenemos una riqueza natural impresionante, con 16 cascadas que rotamos constantemente para garantizar la preservación del entorno”, señaló Dávila.

Según las redes sociales de este atractivo turístico y el portal de turismo Huila.Travel, el lugar permanece abierto todos los días y ofrece experiencias bajo reserva tanto para pasadías como para hospedaje, con planes pensados para todos los gustos y niveles de aventura.