Suscribirse

Turismo

Este es el encantador “pueblo que enamora” en el Huila, un destino de gran riqueza natural y arqueológica

Es un destino ideal para los amantes de la cultura y la naturaleza.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Turismo
3 de octubre de 2025, 8:53 p. m.
San Agustín
San Agustín, en el Huila, es un destino turístico por excelencia | Foto: Getty Images

El departamento del Huila se ha consolidado como un destino para visitar, pues es el hogar de una gran riqueza cultural, pero también de bellos paisajes en los que destacan volcanes, lagunas y aguas termales que invitan a la aventura.

El río Magdalena, que cruza el departamento, ofrece oportunidades para el ecoturismo y actividades acuáticas y como si fuera poco, su clima cálido y su gente, así como su gastronomía, hacen de este un lugar perfecto para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad.

Contexto: El pueblo del Huila que deslumbra con sus múltiples fuentes de agua y gran herencia colonial; queda a 2 horas de Neiva

Este departamento alberga 37 municipios y uno de ellos es San Agustín, destino hace parte de la estrategia del Gobierno, “pueblos que enamoran”, la cual es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), que busca visibilizar aquellos lugares que tienen potencial turístico y que no han tenido el suficiente reconocimiento.

Algunos monumentos - como esta máscara gigante que representa a un chamán - pesan decenas de toneladas y fueron enterradas justo al frente de cientos de tumbas ceremoniales, tanto de importantes líderes indígenas como del pueblo llano.
El Parque Arqueológico es uno de los principales atractivos de San Agustín, en el Huila. | Foto: Revista Semana

Es conocido como ‘La capital arqueológica de Colombia’, pues en sus alrededores se encuentra el Parque Arqueológico de San Agustín, que junto al Alto de las Piedras y al Alto de los Ídolos son patrimonio de la humanidad, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

San Agustín es un destino en el que los viajeros se encuentran con grandes estatuas y monumentos que vale la pena conocer y valorar su historia. El parque es un espacio rodeado de vegetación y cañones esculpidos en roca volcánica.

Contexto: Estos son los encantos del municipio que tiene la cascada más alta del Huila, destino ideal para el turismo de naturaleza

Según la citada fuente, de acuerdo a la mitología de los escultores indígenas en Suramérica, en esta región se encuentra el mayor conjunto de monumentos religiosos y estatuas talladas en piedra.

En el interior del Parque se encuentra una enorme colección de estatuas ceremoniales y funerarias, que incluyen ruinas, tumbas y tallas en piedra, las cuales representan figuras humanas, animales y seres mitológicos.

El parque arqueológico de San Agustín, Huila contiene 130 estatuas megalíticas, tumbas ceremoniales, templetes y centros ceremoniales pertenecientes a una misteriosa civilización indígena, cuyo nombre se desconoce y que habitó estas tierras desde el año 1.200 A.C. hasta el 900 D.C.
El parque arqueológico de San Agustín. | Foto: Revista Semana

En este parque, conformado por 78 hectáreas, también está la Casa Museo Luis Duque Gómez, en honor al arqueólogo y académico colombiano y en la que se puede apreciar una variada colección de objetos arqueológicos de la cultura agustiniana.

Otro punto arqueológico es La Chaquira, que es un espacio de roca volcánica tallada in situ, que muestra petroglifos en relieve y relieve escultórico.

Además de visitar el parque y otros sitios arqueológicos, los viajeros también tienen la posibilidad de realizar otras actividades como, por ejemplo, visitar fincas cafeteras. Es posible realizar una excursión en jeep o a caballo por la zona para explorar y probar el delicioso café local.

Contexto: El municipio del Huila con nombre de ciudad italiana, un mágico destino entre montañas y verdes paisajes, a media hora de Neiva

Así mismo, para los amantes de la aventura, el río Magdalena ofrece varias actividades deportivas como el rafting o el rappel, que pueden disfrutarse en algunas de sus partes.

Es un destino en el que es posible realizar senderismo, avistamiento de especies y otras actividades al aire libre, ideales para los amantes del contacto con la naturaleza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Óscar Córdoba se quebró en plena entrevista; deseó jamás recibir un gol: “daría la vida”

2. Actriz de ‘La Reina del Flow’ habría confirmado su llegada a ‘La casa de los famosos 3′; video emocionó

3. Sean ‘Diddy’ Combs, condenado a 4 años de prisión por cargos de prostitución

4. Trump reaviva la batalla: la Corte Suprema decidirá el futuro del derecho a portar armas en Hawái

5. Dodgers confirma la situación con Shohei Ohtani: esta será su posición en el siguiente partido

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoHuilasan agustín

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.