En el departamento de Cundinamarca hay un mosaico de climas y paisajes únicos que pueden disfrutarse tras un breve recorrido por carretera desde Bogotá, la capital colombiana. Gracias a su diversidad de altitudes, este territorio alberga municipios de clima frío, templado y cálido, lo que permite vivir experiencias muy diversas en un solo territorio.

Por eso, si busca una escapada cercana para disfrutar del primer festivo de noviembre, que se celebra el próximo lunes 3 de este mes, a continuación encontrará cinco opciones de destinos imperdibles para visitar en esta región del país, conocidos por su clima templado y gran oferta de atractivos.

1. Anolaima

Ubicación:

Este municipio se encuentra situado en la Provincia del Tequendama, a 71 kilómetros de Bogotá.

Atractivos

Dentro de su amplia variedad de atractivos turísticos, en Anolaima los visitantes pueden disfrutar diferentes rutas ecológicas, cascadas y miradores naturales, según informa la Gobernación de Cundinamarca a través de su sitio web.

También se puede participar en actividades como senderismo, avistamiento de aves y hacer visitas a fincas llenas de cultivos de frutas. Algunos de sus sitios de interés urbano más populares, son la plaza central y la iglesia de San Vicente Ferrer.

Capilla de San Vicente Ferrer en Anolaima, Cundinamarca | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Anolaima Cundinamarca / API

2. Arbeláez

Ubicación:

Se encuentra localizado en la parte suroeste del departamento de Cundinamarca, en la Provincia del Sumapaz, a 82 kilómetros de distanciada de la capital de la república.

Atractivos

Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, ofreciendo atractivos como el Parque Natural Chicaque y las cascadas de La Chorrera, así como diferentes rutas para hacer senderismo, la observación de aves y fotografía.

3. Bituima

Ubicación:

Este pueblo está situado en la Provincia de Magdalena Centro, a 112 km al occidente de Bogotá.

Atractivos

Entre sus sitios de interés se destaca una amplia lista de extensos caminos cubiertos de verde, montañas con vistas increíbles, ríos, quebradas y piscinas para grandes y chicos.

Piscinas naturales en Bituima, Cundinamarca | Foto: Créditos: Alcaldía municipal Bituima / API

En la Finca Las Palmeras, ubicada en la vereda Volcán, por ejemplo, se encuentra una piscina de agua natural, altamente instagrameable. También está la Piscina Refugio Azul, un atractivo que está en el camino hacia la vereda Gualivá, rodeado de árboles frutales y con escenarios ideales para preparar asados en familia.

4. Cachipay

Ubicación:

Este pueblo está ubicado en la Provincia del Tequendama, a 60 kilómetros de Bogotá.

Atractivos

Allí se pueden visitar sitios como el Balneario Mirador, con piscina climatizada; o la Finca Hotel Buenos Aires, que ofrece juegos de mesa, tejo, jacuzzi y un mirador espectacular, entre otros.

Además cuenta con dos caminos reales imperdibles: Zipacón y el recorrido férreo, cuya importancia se vincula con la línea del ferrocarril entre Zipacón y La Esperanza.

5. Caparrapí

Ubicación:

Está situado en la Provincia del Bajo Magdalena, a 186 km al noroeste de Bogotá.

Atractivos

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentra: el Parque Natural Regional Encenillos, perfecto para el senderismo y la observación de la flora y fauna local; la Cascada La Chorrera, un impresionante salto de agua que ofrece un bello entorno natural; y la Iglesia de San Pedro Apóstol, construida en el siglo XVIII, símbolo de la riqueza cultural y religiosa del municipio.