¿Cuáles son los 10 mejores lugares para visitar en Colombia durante las vacaciones de mitad de año en 2026?

Conforme pasan los días, falta menos para que lleguen las vacaciones de mitad de año, y miles de viajeros comienzan a planear sus próximas escapadas al interior del país.

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Desde playas paradisíacas hasta pueblos coloniales y escenarios naturales únicos, Colombia ofrece a los viajeros opciones para todos los gustos y presupuestos.

Entre los lugares que más llaman la atención para visitar durante 2026 aparece Cartagena, una ciudad que combina historia, arquitectura que conquista y el encanto del Caribe.

Las calles coloridas, plazas y murallas de Cartagena siguen siendo uno de los principales atractivos turísticos del país.

La visión de Terpel y Servibanca de promover el turismo y la conectividad en el país se fortalece con esta alianza. Foto: Adobe Stock

Otro destino imperdible es el Parque Nacional Natural Tayrona, donde las playas de aguas cristalinas se mezclan con la selva tropical. Este lugar continúa siendo uno de los favoritos para quienes buscan contacto con la naturaleza y paisajes de gran belleza.

También destaca Medellín, una ciudad que ha logrado convertirse en un referente de innovación, cultura y transformación urbana. Sus atractivos turísticos, gastronomía y vida nocturna atraen cada año a miles de turistas tanto nacionales como extranjeros.

En el listado de destinos recomendados no puede faltar el Valle de Cocora, el cual es reconocido por tener las palmas de cera más altas del mundo. Sus senderos y montañas dejan algunas de las postales más representativas de Colombia.

Otro de los lugares más visitados es Guatapé, reconocido por sus coloridas fachadas y por la imponente Piedra del Peñol. Desde la cima de este lugar, los viajeros pueden disfrutar de una de las vistas más espectaculares del país.

Sitios turísticos ideales para unas vacaciones en familia. Foto: Getty Images

San Andrés también figura entre los favoritos gracias a su mar de siete colores y sus playas de arena blanca. El archipiélago sigue siendo uno de los destinos predilectos para quienes buscan descanso y actividades acuáticas.

Villa de Leyva continúa conquistando visitantes por su arquitectura colonial y ambiente tranquilo. Sus calles empedradas y su enorme plaza principal la convierten en una parada obligatoria para quienes recorren Boyacá.

La lista se complementa con destinos como Barichara, considerado uno de los pueblos más bellos de Colombia; el Desierto de la Tatacoa, famoso por sus paisajes áridos y cielos estrellados; y Caño Cristales, conocido internacionalmente por los colores que adornan sus aguas durante ciertas temporadas del año.

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Estos lugares muestran la riqueza turística de Colombia y demuestran por qué el país sigue siendo una de las mejores alternativas para disfrutar las vacaciones de mitad de año.

Cada destino ofrece experiencias distintas, paisajes inolvidables y la oportunidad de descubrir la enorme diversidad que caracteriza al territorio nacional.