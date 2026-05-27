¿Sin plan para vacaciones de mitad de año? Los destinos más buscados en Google por los colombianos

Junio llegó y muchas personas, sobre todo aquellas familias que tienen hijos en colegios y universidades, se preguntan cual será el mejor destino para pasar las vacaciones.

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Como siempre, hay destinos que se llevan la mayoría de las reservas antes de que muchos incluso empiecen a buscar vuelo.

Para ese mes y esta temporada de vacaciones hay una serie de destinos favoritos que suelen ser los más visitados para esta fecha. Desde playas caribeñas hasta ciudades llenas de cultura, la ruta turística nacional tiene para todos los gustos y todos los bolsillos.

Viaje en familia por Colombia Foto: Getty Images/iStockphoto

Destinos más buscados por los colombianos para las vacaciones

Cartagena es una de las ciudades que desde ya empieza a tener reservas para las vacaciones de junio. Es elegida entre los colombianos para disfrutar de sus playas, las islas cercanas, su comida y los diferentes atractivos que se pueden encontrar tanto en el día como en la noche.

Acá, la Ciudad Amurallada sigue siendo el destino de playa por excelencia para los colombianos.

Santa Marta es otro de los destinos preferidos que también cuenta con playa; sin embargo, visitar el Parque Tayrona es todo un plan, tanto familiar como de amigos o pareja, con la mayoría de las playas, gastronomía local y uno de los mejores paisajes naturales de Colombia.

Parque natural en Tayrona en Santa Marta Foto: Getty Images/iStockphoto

Para los amantes del mar con aguas cristalinas, San Andrés, la isla de los siete colores, se prepara para la temporada alta gracias a la variedad de playas y actividades acuáticas como el esnórquel.

Aunque es lo preferido, no todo es playa, y por eso una de las mejores opciones es Medellín, ya que tiene una gran variedad de entretenimiento y cultura, con Provenza, la Calle 70, la Comuna 13, el Pueblito Paisa, y una gran variedad de restaurantes con platos típicos y los pueblitos cercanos con arquitectura colonial y colorida.

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Aunque no sea la más preferida, Bogotá atrae turistas del interior que llegan a deleitarse con la gastronomía típica, las obras de arte y cultura gratuitas y pagas, y la panorámica de la ciudad desde Monserrate o la Torre Colpatria.

En cuanto a recorridos y la mejor forma de viajar, hay que tener en cuenta que si el trayecto es en avión entre ciudades, lo mejor es reservar y comprar con antelación, en un inicio por el alza de precios que desde ya se puede observar, y también para encontrar hoteles y vuelos cómodos.