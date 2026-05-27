Festivos de mitad de año: así puede celebrar entre ríos, montañas y aventura en cinco destinos nacionales

Junio es uno de los meses más esperados por los viajeros y en este 2026 trae varios fines de semana con puentes festivos que invitan a hacer una pausa, cambiar de ambiente y redescubrir el país desde sus tradiciones, pero también desde su oferta natural.

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Durante este periodo, celebraciones como las fiestas de San Pedro y San Pablo, especialmente arraigadas en el Huila, llenan las calles de música, danza y trajes típicos, pero también es una época que abre la posibilidad de vivir el país desde otra perspectiva aprovechando su riqueza geográfica.

Así las cosas y pensando en quienes quieren aprovechar estos días de descanso con planes diferentes a las celebraciones tradicionales, guías de la plataforma de reservas Civitatis plantean cinco destinos que resultan imperdibles y permiten vivir experiencias diferentes.

El Desierto de la Tatacoa es uno de los imperdibles para visitar en algunos de los puentes de junio. Foto: Daniel Buitrago/Wirestock - stock.adobe.com

Huila: San Pedro y el paisaje de la Tatacoa

En junio, Neiva se convierte en uno de los grandes escenarios culturales del país, con música, baile, desfiles y expresiones populares que celebran la identidad de esta región con la celebración de las fiestas de San Pedro y San Juan; sin embargo, muy cerca de allí se encuentra el Desierto de la Tatacoa que encanta al viajero entre formaciones rojizas y grises, senderos áridos, cielos despejados y lindas panorámicas en medio de lindos paisajes. Un destino único y perfecto para la observación de estrellas.

Santander: rápidos, altura y vértigo

Este destino es perfecto para los aventureros. Allí, el rafting por ríos como el Chicamocha o el Fonce permite recorrer paisajes de cañón y bosque desde el agua, mientras que el parapente sobre el Cañón del Chicamocha ofrece una perspectiva aérea de una de las geografías más imponentes de las tierras santandereanas. A esto se suman actividades como senderismo, puentes colgantes y rápel para quienes buscan adrenalina pura.

Canotaje en el río Fonce, en San Gil, Santander. Foto: Cortesía - Alcaldía de San Gil/API.

Antioquia: un escenario de montañas

Medellín suele contarse desde sus calles y su vida cultural, pero los puentes de junio son una buena excusa para conocerla desde otra perspectiva, por ejemplo, con vuelos en parapente, una actividad que permite observar el Valle de Aburrá desde una perspectiva distinta. En los alrededores, Cocorná suma otro escenario de aventura aérea, con paisajes verdes y montañosos que muestran una cara más natural de Antioquia. Es un territorio perfecto para quienes disfrutan de los planes de naturaleza y aventura.

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Amazonas: selva, agua y aventura

En Leticia, la desconexión tiene otro ritmo y allí la aventura se vive entre ríos, árboles, sonidos del bosque tropical y caminos húmedos. Actividades como kayak, rápel y tirolesa permiten explorar el territorio desde el agua y la altura. Es un destino perfecto para hacer senderismo y acercarse a uno de los ecosistemas más importantes del planeta, protegiendo y cuidando el ambiente.

El rappel es uno de los deportes extremos para practicar en la Cascada La Chorrera. Foto: Cortesía La Chorrera/API.

Cundinamarca: desierto, escalada y senderismo

Muy cerca de Bogotá también hay planes imperdibles para hacer. Por ejemplo, trekking por el Parque Aventura La Chorrera que permite caminar entre bosque andino hasta llegar a la cascada más alta de Colombia, mientras que el desierto de Checua sorprende con un paisaje árido a corta distancia de la ciudad y en Suesca se puede realizar escalada, senderismo y otra serie de actividades al aire libre.

Con estas experiencias, los puentes de mitad de año se convierten en una excusa para recorrer Colombia desde otra perspectiva: entre tradiciones, ríos y montañas.