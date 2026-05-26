Tres municipios de Antioquia para descansar y disfrutar en los próximos puentes festivos de junio

Antioquia es uno de los departamentos más visitados de Colombia. Su territorio ofrece pueblos encantadores, bellos paisajes naturales y gran riqueza cultural.

A continuación, tres municipios de esta región para descansar y disfrutar durante los puentes festivos de junio.

Yolombó

Esta población se encuentra a 104 kilómetros de Medellín, a una hora y 55 minutos de trayecto en vehículo.

Entre los sitios de interés está el templo de San Lorenzo. Es considerado como uno de los más grandes en el departamento y una insignia del municipio, de acuerdo con Antioquia Travel.

La zona arqueológica La Gitana es otro lugar relevante. Está ubicada en el corregimiento El Rubí, a tres kilómetros del casco urbano, y permite conocer las primeras manifestaciones precolombianas de la zona.

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La casa cultural Jesús Emilio Ramírez es también importante por su rol en el desarrollo de las artes en el municipio.

La quebrada San Lorenzo se encuentra “cerca de la cabecera municipal para uso recreativo y conectar con la naturaleza”, asegura el portal turístico antioqueño.

Finalmente, el cerro del Cancharazo es un sitio imperdible. Se localiza en la vereda El Comino y es considerado como “el espacio perfecto para los amantes del turismo ecológico”.

Ebéjico

Este municipio está ubicado a 55 kilómetros de Medellín.

Entre sus atractivos más importantes está el trapiche La Ilusión. Está ubicado en el corregimiento El Brasil, a pocos metros de la zona urbana.

Otro sitio destacado es la piscina Campo Alegre. Está ubicada en la vereda del mismo nombre y es sitio ideal para el disfrute de los pobladores del municipio y sus visitantes.

El glamping Entre Verdes es otro lugar de interés. Ubicado en la Vereda Blanquizal, es conocido como un ‘paraíso escondido’ en Ebéjico. “Es un lugar donde podrás descansar, disfrutar y relajarte justo en medio de la naturaleza. Está rodeado de una vegetación muy diversa y que hace que se conecte con la naturaleza”, señala Antioquia Travel.

Panorámica del municipio de Ebéjico, Antioquia Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Ebéjico / API

Un atractivo adicional es el denominado Tour del Café. Este es un recorrido por diferentes fincas cafeteras del corregimiento La Clara, que es ideal para conocer los procesos del café.

Otro sitio imperdible es el corregimiento de Sevilla, población que se caracteriza por “tener un clima muy fresco y ser el sitio donde se centra un gran movimiento de comercio en el municipio”.

Valparaíso

Este municipio se ubica a 101 kilómetros de Medellín, a tres horas de trayecto en vehículo.

Entre sus principales sitios de interés se destaca, en primer lugar, la iglesia parroquial de Santa Ana, la más importante del municipio y que se encuentra en el parque principal.

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Otro lugar que se resalta es la Casa Museo Rafael Uribe Uribe, situada a un kilómetro de la cabecera municipal. Este es el lugar de nacimiento del célebre militar liberal que fue una figura reconocida en la política colombiana entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En la edificación se encuentra una estatua en su honor y es destacado como el referente del municipio.

Un tercer sitio imperdible son los petroglifos que se encuentran en la vereda La Sardina, a 5 kilómetros del casco urbano. Estos grabados son las primeras muestras de arte por parte de los indígenas caramantos que habitaban la región, señala Antioquia Travel.

La quebrada Bequedo también es un lugar destacado. Se encuentra en la vereda San Antonio, a 7 kilómetros de la cabecera. Allí se encuentra un “conjunto de cuerpos de agua rodeado por algunas cavernas”.