El destino antioqueño donde se puede practicar parapente, kayak y rafting a solo hora y media de Medellín

El Oriente es una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. Se caracteriza por ser una zona de climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un buen nivel de desarrollo.

La Gobernación indica que esta zona destaca por su gran riqueza hídrica que la ha convertido en la mayor productora de energía de Colombia. Por ella corren ríos caudalosos como El Nare, Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná. Además, en estas tierras está el Páramo de Sonsón y una zona de bosque húmedo tropical llamado el sistema del altiplano.

El Oriente está compuesto por 23 municipios, en su mayoría muy cerca de Medellín y con una importante oferta turística que llama la atención especialmente de los más aventureros y amantes de la naturaleza.

Uno de ellos es Cocorná, que destaca por su riqueza en fuentes de agua, lo que lo hace muy conocido por sus balnearios, charcos y ríos. Es un destino ideal para practicar turismo de naturaleza.

Las fuentes hídricas son uno de los principales atractivos en Cocorná, Antioquia. Foto: Cortesía - Portal de turismo Antioquia es Mágica

Precisamente, el portal Corregimientos de Antioquia indica que actualmente este territorio se proyecta como un importante destino turístico, gracias a esa variada oferta.

Ubicado a menos de dos horas de la capital antioqueña y con una temperatura promedio de 23 grados centígrados, según el portal Turismo Antioquia Travel, este municipio es ideal para disfrutar de diferentes deportes de aventura, como vuelo en parapente, kayak, rafting, tubing, cabalgatas, caminatas ecológicas y avistamiento de aves.

Sitios de interés

Cocorná es conocido como el ‘paraíso turístico de Oriente’ y no es para menos porque allí los viajeros tienen diversidad de lugares para conocer y planes para desarrollar.

Así es el pueblo que se consolida como epicentro del turismo religioso en Antioquia; queda a menos de 1 hora de Medellín

Por ejemplo, está el río Melcocho, considerado uno de los más cristalinos y limpios no solo del país, sino de la región. Se desplaza entre pequeños valles que albergan encantadoras playas naturales en su interior, por lo que es ideal para tener contacto con la naturaleza y desconectarse del día a día.

En la zona rural del municipio también se encuentran los ríos Cocorná y Santo Domingo. El primero es considerado un importante atractivo turístico gracias a las actividades de pesca; mientras, el segundo sobresale por su exuberante vegetación, sus balnearios naturales y su clima cálido. A lo largo de su recorrido se forman piscinas naturales como La Vega, Los Grillos y Las Palomas, convirtiéndolo en un lugar ideal para la práctica de deportes de aventura como el kayak y el canotaje.

Iglesia Inmaculada Concepción e Cocorná, Antioquia. Foto: Getty Images

Este municipio también está rodeado de diversidad de cascadas como La Chorrera, La Cabellera de Venus, Las Perlas, El Sinaí, La Trinidad y Las Arenosas, todas consideradas encantos naturales imperdibles. Una opción más para conocer es la Microcuenca Guayabal, ubicada cerca de la cabecera municipal con cabañas y balnearios naturales.

Si se quiere tener un plan más tranquilo, en el casco urbano se puede visitar el parque principal, en donde se hacen actividades deportivas, religiosas y políticas de la comunidad. En ese lugar está la Iglesia de La Inmaculada Concepción como uno de sus principales lugares de interés.