El rock no solo se escucha, también se recorre y se vive en los lugares que marcaron su historia. Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, una fecha inspirada en el legendario concierto Live Aid de 1985, realizado simultáneamente en Londres y Filadelfia con la participación de grandes figuras de la música internacional. Desde entonces, esta conmemoración destaca la influencia de un género que ha unido generaciones y trascendido fronteras.

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Escenarios donde nacieron grandes bandas, calles inmortalizadas en canciones, estudios que dieron vida a álbumes históricos y barrios asociados con sus protagonistas se han convertido en destinos de culto para los seguidores del rock. En el marco de esta fecha, la plataforma de reservas Civitatis seleccionó cinco experiencias en Europa y América para recorrer algunos de los lugares más representativos de la historia de este género musical.

Liverpool: la ciudad que vio nacer la Beatlemanía

Esta ciudad ocupa un lugar privilegiado en la historia del rock gracias al legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, cuatro jóvenes que comenzaron su carrera en pequeños escenarios y transformaron la música popular del siglo XX, convirtiendo a los Beatles en una leyenda mundial.

Mathew Street, uno de los destinos nocturnos más populares del centro de Liverpool. Esta calle es famosa por albergar el Cavern Club, frecuentado por The Beatles antes de alcanzar la fama mundial. Foto: Getty Images

Hoy, los seguidores de la banda pueden recorrer los lugares que marcaron su historia, como las casas donde crecieron sus integrantes, Strawberry Fields, Penny Lane, la iglesia de St. Peter’s, donde se conocieron Lennon y McCartney, y The Cavern Club, el mítico escenario en el que ofrecieron cientos de presentaciones antes de alcanzar la fama internacional.

Londres: los escenarios donde el rock hizo historia

Si Liverpool fue la cuna de los Beatles, Londres fue la ciudad que impulsó su consolidación. La capital británica fue testigo de momentos decisivos para la banda y de una de las imágenes más icónicas del rock: el cruce peatonal de Abbey Road, inmortalizado en la portada de uno de sus álbumes más recordados.

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Los recorridos dedicados a los Beatles permiten descubrir algunos de los lugares que marcaron su paso por la ciudad, como Cambridge Circus, Carnaby Street, teatros, galerías y otros espacios relacionados con su trayectoria artística y personal. También incluyen una visita a Abbey Road Studios, el estudio donde se grabaron varios de sus trabajos más emblemáticos.

Buenos Aires, el corazón del rock en español. Foto: Getty Images

Buenos Aires: capital del rock en español

Buenos Aires es una de las ciudades más representativas del rock en español. Sus calles, teatros, bares y barrios fueron escenario del nacimiento de una identidad musical propia que convirtió a la capital argentina en un referente para varias generaciones de artistas y seguidores.

Los recorridos por la ciudad permiten descubrir lugares relacionados con figuras como Andrés Calamaro y Fito Páez, además de espacios que reflejan la evolución de un movimiento que no solo dejó canciones, sino también historias sobre la vida urbana, los cambios sociales y la cultura argentina.

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Memphis: la cuna del rock and roll

Esta ciudad es clave para entender los orígenes del rock and roll, gracias a la mezcla de sonidos como el blues y el soul que dieron forma a la música moderna. Sus calles guardan la memoria de artistas que marcaron una época, entre ellos Elvis Presley y B. B. King.

Los recorridos musicales por la ciudad permiten conocer escenarios históricos como Sun Studio, considerado uno de los lugares clave en la evolución del rock.

Radio City Music Hall, en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

Nueva York: escenarios que marcaron la historia

Nueva York ha sido uno de los grandes epicentros de la música mundial, una ciudad donde géneros como el jazz, el hip hop, el punk y el rock encontraron espacios para crecer y transformarse.

Entre sus lugares más representativos se encuentra el Radio City Music Hall, uno de los escenarios más emblemáticos de Manhattan. Recorrer zonas como Midtown, Broadway, Times Square y sus alrededores permite descubrir la relación entre música, cultura y espectáculo que ha convertido a Nueva York en un destino imprescindible para los amantes del arte.

A 41 años del legendario Live Aid, el rock sigue vivo en calles, estudios y escenarios que hoy también inspiran nuevas formas de viajar, asegura Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis.