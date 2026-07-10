Carros eléctricos: a esta velocidad aumenta más el gasto de batería

Para muchos conductores la autonomía del carro es vital, sobre todo para aquellos que utilizan vehículos eléctricos. En un punto existían varios de estos modelos que no poseían las baterías suficientes para trayectos de largo alcance.

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Sin embargo, hoy en día, con el gran auge que ha tenido este sector en la industria automor, cada vez existen más coches eléctricos con la capacidad de hacer largos viajes sin que se gaste la energía del vehículo.

Eso sí, esta batería igual se gasta, sobre todo si el carro es exigido a manejar distancias a una gran velocidad, especialmente en carreteras, por lo que muchos usuarios se preguntan cuál es la rapidez máxima que genera mayor demanda al acumulador eléctrico.

¿Cuánto gasta un carro eléctrico al conducir?

Para conocer cuánto es el gasto de un coche eléctrico cuando es manejado, hay que entender varios factores, entre ellos la medición de su consumo, el cual es calculado por kilovatios hora (kWh) por cada 100 kilómetros.

En promedio, un carro eléctrico consume entre 15 y 20 kWh por cada 100 km. No obstante, cabe mencionar que estos datos pueden variar acorde al modelo de vehículo y el estilo de manejo que tenga el usuario.

Por ejemplo, el consumo medio de un vehículo eléctrico que es pequeño y aerodinámico puede estar gastando unos 12 kWh/100 km, mientras que en el caso de una SUV eléctrica, cuyo tamaño es mayor, el consumo puede estar en los 25 kWh/100.

Conducir a altas velocidades incrementa la resistencia aerodinámica y eleva el gasto de batería en un carro eléctrico. Foto: Getty Images

También se tienen en cuenta otros aspectos que afectan la autonomía del carro, entre ellos la temperatura del exterior, el peso y el estado del vehículo, el uso de equipos auxiliares como iluminación, entretenimiento y demás dispositivos eléctricos y, finalmente, la eficiencia del cargador.

Eso sí, existe uno que trae mayores riesgos a la batería del carro cuando este es conducido a grandes velocidades, y ese es la resistencia aerodinámica, ya que es la que provoca que el consumo de este sea mayor cuando va a mayor rapidez.

De acuerdo con Test Coches, la resistencia del aire que recibe el carro crece con el cuadrado de la velocidad. En otras palabras, cuando la velocidad se viene duplicando, la resistencia del aire se va multiplicando por cuatro.

Es por ello que un coche eléctrico que está manejando a 120 km/h puede estar consumiendo casi el doble que cuando está circulando a 80 km/h.

Existen otros factores que limitan la autonomía, entre ellos una mayor demanda de corriente sobre la batería, lo que genera una mayor generación de calor y las consecuentes pérdidas eléctricas.

Si bien en la ciudad el recorrido es entre 30 o 50 km/h y la aerodinámica no tiene influencia en el consumo, esto trae cambios si comienza a aumentar la velocidad.

En el caso de ir en carretera, la rapidez del coche se encuentra entre los 90 y 100 km/h, mostrando un equilibrio razonable entre velocidad y eficiencia del sistema eléctrico.

Ya al ir en autopista, el recorrido puede estar cerca de los 120 km/h; el consumo puede ser mayor, aumentando entre un 30 y un 50%.

Recomendaciones para preservar la autonomía del carro eléctrico

Para poder mantener la mayor autonomía posible para que el carro eléctrico no gaste la batería, las marcas del sector automotor emiten una serie de recomendaciones.

En el caso de BYD, la entidad comenta que los conductores deben aprovechar los modos de conducción que ofrecen los vehículos, ya que estos están diseñados para controlar el consumo máximo de carga de la batería.

Otro aspecto es perfeccionar los hábitos de conducción, ya que este determina mucho la autonomía del vehículo. Por último, se recomienda revisar el estado actual de la batería del carro, ya que es importante saber cuántos kilómetros ha recorrido, al igual que la cantidad de ciclos de carga que haya soportado.