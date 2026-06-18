¿Qué es el control de estabilidad de un carro y cómo aumenta la seguridad?

En los últimos años, los carros han aumentado las tecnologías destinadas a la seguridad de los vehículos. Una de las más importantes es el control de estabilidad, que es capaz de actuar en segundos para proteger el automóvil y sus pasajeros.

¿Cómo funciona la transmisión CVT de un carro? Todo lo que debe saber

En algunos vehículos aparece como el testigo de ESC, ESP o DSC dependiendo del modelo y la marca. De acuerdo con Geely Perú, es un sistema de seguridad computarizado que fue diseñado específicamente para mantener el control de la dirección del carro.

Es capaz de detectar de forma anticipada cuándo un auto está a punto de derrapar o perder la trayectoria y puede corregir el rumbo. Su trabajo es monitorear permanentemente la posición del volante y compararla con la dirección del vehículo.

Para funcionar, el sistema se vale de los sensores del carro que marcan la velocidad y el ángulo de la dirección. Según Geely, analiza el estado dinámico del vehículo 25 veces por segundo.

“Para lograrlo, emplea un sensor de ángulo de dirección encargado de leer la intención del conductor, junto con sensores de velocidad en las ruedas, de aceleración lateral y de guiñada, los cuales determinan el desplazamiento físico real del chasis”, indicó la marca.

El control de estabilidad evita que los carros derrapen en curvas. Foto: Motorpasión

¿Cómo corrige la dirección?

El sistema utiliza a la Unidad de Control Electrónico como ‘cerebro’ del carro para procesar la información entregada con los sensores. Una vez encuentra una inconsistencia en la dirección, puede asumir el mando y ejecutar las maniobras necesarias para corregir el problema.

Esto lo hace aplicando presión a los frenos de una o varias ruedas y reduciendo la potencia del motor. Expertos de Geely indican que estas acciones pueden contrarrestar el subviraje o sobreviraje del carro sin la intervención del conductor.

¿Para qué sirve realmente el pequeño triángulo que está junto al indicador de gasolina del carro?

El control de estabilidad se diferencia del control de tracción (TCS) porque garantiza la trayectoria del vehículo, previene que derrape en curvas o tenga desplazamientos laterales e interviene sobre la dirección del carro. Mientras que el TCS actúa solamente sobre los neumáticos para evitar que patinen en superficies irregulares.

Si el testigo de ESC se enciende de forma intermitente significa que está trabajando de forma activa para corregir el rumbo. Los expertos recomiendan mantenerlo activado para evitar accidentes y mejorar la seguridad en la vía.