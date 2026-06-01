El testigo del tablero que, si se enciende en rojo, obliga a apagar el motor de inmediato

Aprender el significado de las luces del tablero es vital para una conducción segura. En las escuelas de aprendizaje, los estudiantes aprenden todo sobre las normas viales y las especificaciones de los tableros.

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Existen testigos que solo aparecen en algunos modelos de vehículos; sin embargo, el color de las luces tiene el mismo significado en cualquier automóvil. El tono puede indicar si se trata de una emergencia o si es solo un mensaje de advertencia para el conductor.

Volkswagen México señaló que identificar las luces ayuda a saber qué le está comunicando el vehículo al conductor. Los manuales y las fichas técnicas de fábrica suelen traer una guía con cada indicador para que el propietario conozca el funcionamiento de su automóvil.

Los testigos de advertencia y control se encienden para señalar la presencia de una anomalía o la activación de una función. Ayudan a informar sobre el estado general del vehículo y, en algunas ocasiones, sobre fallas urgentes.

Existen luces amarillas, azules, verdes y rojas en los testigos del tablero. Cada una indica un nivel de alerta diferente y explica si el carro puede seguir circulando o si es necesario detenerse automáticamente.

¿Qué significa cada color?

De acuerdo con Hyundai Perú, las luces rojas son una señal de atención inmediata y peligro. Si un testigo del tablero se enciende con este tono, es necesario detener el vehículo inmediatamente en un lugar seguro.

El color del testigo indica si es una falla urgente o solo una advertencia. Foto: Hyundai

“Este color indica una falla grave que compromete la seguridad de los ocupantes o que podría causar daños catastróficos e irreversibles al vehículo si se continúa la marcha”, explicó Hyundai Perú.

Ejemplos de testigos con luces rojas son las fallas en la presión del aceite o los problemas en el sistema de frenos. Cualquier testigo que se encienda con esta tonalidad, indica que el carro debe frenar enseguida.

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Por otro lado, las de color amarillo o naranja señalan que se necesita una revisión próxima, por lo que el conductor debe tener precaución. Estas funcionan como una advertencia y le indican al conductor que debe llevar el vehículo al mecánico y que el sistema debe ser reparado, pero no necesariamente implica que deba detener el carro inmediatamente.

El testigo de “check engine” del motor es el ejemplo más común de una luz amarilla. También suele aparecer cuando hay baja presión en las llantas. Estas indicaciones no deben ser ignoradas porque pueden derivar en un problema de seguridad o mayores costos de reparación.

Las luces verdes o azules, dependiendo del modelo, son puramente informativas. Estas aparecen cuando el carro está comunicando que hay un sistema activo y funcionando correctamente, como las luces altas o el control crucero.