¿Cómo proteger la pintura del carro del sol? Estas son las recomendaciones de expertos

En zonas costeras o con alta exposición al sol, los carros pueden verse afectados por los rayos ultravioleta, que con el paso del tiempo deterioran la pintura y reducen el brillo de la carrocería.

El testigo del tablero que, si se enciende en rojo, obliga a apagar el motor de inmediato

Cuidar al carro de la exposición al sol no es solo un tema estético, sino que también ayuda a mantener su valor a largo plazo. Aplicar protecciones o conservar la pintura en buen estado es clave para preservar la superficie del vehículo.

Hyundai Perú indicó que la radiación ultravioleta es uno de los “principales enemigos de la pintura automotriz”. El impacto constante del sol puede causar decoloración, pérdida de brillo, aparición de manchas y deterioro del barniz protector. Si a esto se suma el salitre del mar, el daño puede ser aún más agresivo.

Para protegerlo, la marca recomienda utilizar productos que ofrezcan características protectoras. Algunas ceras del mercado proveen una capa de protección frente al sol, la suciedad y otros agentes externos.

Para escoger el producto adecuado, es necesario hablar con un mecánico experto y revisar las recomendaciones del fabricante. Una vez aplicado, podrá mejorar el brillo, actuar como barrera contra los rayos UV y facilitar la limpieza.

Lavar el carro frecuentemente ayuda a proteger la pintura y quitar la suciedad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otras opciones para proteger la pintura

Existen más productos en el mercado que ayudan a proteger la pintura frente al sol. Uno de ellos es el recubrimiento cerámico, que ofrece larga duración, alta resistencia al sol y al salitre, además de un efecto hidrofóbico que repele el agua.

En caso de que no sea suficiente, un lavado regular del carro puede ayudar a proteger la superficie. Hyundai recomienda usar un shampoo automotriz especializado, evitar detergentes domésticos, secar con paños de microfibra y asegurarse de retirar la acumulación de sal y polvo.

El botón oculto que activa el desempañador de espejos y casi nadie conoce

Además, es importante estacionar en la sombra o usar cobertores para reducir la exposición directa al sol. En caso de no contar con un parqueadero cerrado, se pueden utilizar parasoles y fundas para carros.

En caso de vivir cerca de la playa o estar planeando un viaje a esta, la marca aconseja lavar el carro una vez por semana, evitar estacionarlo bajo el sol y revisar periódicamente el estado del barniz.