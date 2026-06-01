Las nuevas medidas que aprobó Bogotá para las apps de movilidad: estos son los cambios

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aprobó el Acuerdo 1056 de 2026 impulsado por el Concejo de la capital. En el mismo, se establecen nuevas medidas para las plataformas de transporte en la ciudad.

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La iniciativa busca mejorar la seguridad de los pasajeros y conductores que hacen parte de estas aplicaciones. Además, incluye medidas para fortalecer los procesos de atención al cliente y garantizar una respuesta más rápida y eficiente.

La Alcaldía señaló que el texto no implica una regulación de la operación de estas plataformas, ni trae requisitos técnicos o condiciones para la prestación del servicio de transporte.

Sin embargo, establece nuevas reglas para que las autoridades institucionales trabajen con las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, Yango, InDrive, entre otras.

El acuerdo llega luego de que en los últimos meses se conocieran varios casos de paseos millonarios y robos a usuarios. El Distrito espera que con la implementación del documento se reduzcan los riesgos en las plataformas.

Las medidas del Distrito

El primer lineamiento que aparece en el acuerdo es crear una mesa de diálogo permanente con la Secretaría de Seguridad y Convivencia que incluya a las plataformas, los conductores y los usuarios. El objetivo es monitorear y coordinar acciones para fortalecer la seguridad.

El acuerdo busca tener una comunicación directa entre las autoridades y las plataformas que funcionan en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Este espacio proveerá insumos para el seguimiento a incidentes, el desarrollo de esfuerzos conjuntos, la evaluación de políticas y la revisión periódica de resultados, facilitando ajustes estratégicos según las necesidades detectadas”, señala el Acuerdo 1056 de 2026.

El Distrito también pidió implementar mecanismos voluntarios y verificables de identificación de los conductores en plataformas digitales. Esto tiene el fin de garantizar la seguridad del servicio y desarrollar campañas pedagógicas.

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“Dichos mecanismos podrán incluir requisitos mínimos para la aceptación de conductores, incluyendo procesos de validación de identidad y verificación de antecedentes, en estricto respeto de la normativa sobre protección de datos personales y de las competencias establecidas en la legislación nacional”, añade.

Otras de las medidas aprobadas por el alcalde son la identificación de usuarios y vehículos y la realización de una estrategia de comunicación permanente. Además, la normativa propone fomentar actividades pedagógicas sobre protocolos de seguridad y autocuidado.