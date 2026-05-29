El Metro de Bogotá sigue avanzando: inició pruebas energizadas con pasajeros reales

El Metro de Bogotá avanza cada vez más a paso firme y este viernes, 29 de mayo, se llevaron a cabo pruebas de los vagones en desplazamiento pero con pasajeros a bordo, marcando un nuevo punto de partida para el proyecto que promete mejorar la conexión entre los bogotanos.

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Los ensayos se realizaron en el sector del sur de la ciudad, más específicamente entre las localidades de Bosa y Kennedy. Dentro de los pasajeros estuvieron algunas figuras reconocidas, como por ejemplo la cantante Juliana, quien interpretó un poco al interior uno de los vagones.

Hasta el momento, la primera línea del Metro de Bogotá tiene un avance del 67.53 %, con más de 14.000 metros de viaducto continuo que ya está instalado, pero las obras siguen con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos.

En la prueba estuvo presente el alcalde Carlos Fernando Galán, que ha defendido el proyecto pese a las críticas que han llegado, como por ejemplo las que ha lanzado el propio presidente Gustavo Petro.

Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, también estuvo allí y explicó que todas las pruebas tienen una gran importancia. De hecho, precisó que cada uno de los trenes tiene que hacer un recorrido de 2.500 kilómetros en cualquier tipo de clima y a diferentes horas para verificar su funcionamiento.

“Esto es para cumplir un protocolo de seguridad y técnico por cada uno. En total son 30 los trenes que tendremos. (…) Nos tomará hasta agosto de 2027 la totalidad de las pruebas”, dijo.

Narváez indicó que con el pasar de las pruebas, una vez no se tengan pasajeros, se comenzará a incrementar la velocidad de cada uno de los vagones.

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Asimismo, recordó que los trenes se moverán a una velocidad máxima entre estaciones de 80 kilómetros por hora. Esto será una gran diferencia frente a TransMilenio, ya que este sistema, según dijo, se mueve actualmente a 24 kilómetros por hora.

“La gente se va a ganar horas para su bienestar, para su familia, para estudiar. Eso es un regalo que siempre nos ha ilusionado y por eso queremos que el Metro comience a operar en marzo de 2028 sin ningún atraso”, comentó.

Además, precisó que existe la posibilidad de que el Metro se extienda hasta la calle 100, pero es algo que se tendrá que ir estudiando con el pasar de los días, ya que serían tres estaciones adicionales de esta primera línea.