Rescatan a Kira, una perra víctima de maltrato físico en el barrio Las Margaritas de Bosa

Una oportuna denuncia vecinal puso fin al sufrimiento de una mascota en el suroccidente de Bogotá. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en una acción conjunta con la Policía de Carabineros y la Alcaldía Local de Bosa, intervino de urgencia para salvaguardar la vida de Kira, una perra que presuntamente venía sufriendo agresiones físicas por parte de su tenedor.

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El caso cobró relevancia en el barrio Las Margaritas tras la masificación de un video grabado por residentes del sector, el cual evidenciaba un acto de violencia explícita e injustificada contra la canina.

Al atender el llamado de la comunidad en la zona, los médicos veterinarios del Distrito se trasladaron hasta la estación de Policía de la localidad, lugar donde el presunto agresor ya se encontraba.

Diagnóstico médico y decomiso del animal

Tras una rigurosa revisión clínica realizada en la sede policial, los especialistas del IDPYBA detectaron diversos traumas físicos y afectaciones sistemáticas que comprometían seriamente la salud y la integridad del ejemplar.

Estos hallazgos técnicos llevaron a la entidad animalista a emitir un concepto desfavorable de manera inmediata.

Dicho documento facultó legalmente a la Policía Nacional para aplicar la aprehensión material de Kira, y rescatarla de ese entorno que podía comprometer su bienestar.

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Durante el desarrollo del operativo, los habitantes de Las Margaritas manifestaron su preocupación al advertir que el implicado mantendría bajo su dominio a otros tres animales en condiciones de vulnerabilidad desconocidas: una segunda perra (que actualmente deambula por el sector como comunitaria o “de cuadra”) y dos felinos domésticos.

El abandono de animales es un tema que genera preocupación.

Por su parte, el IDPYBA anunció que coordinará nuevas inspecciones para verificar su estado de bienestar y retirar su custodia de los otros animales en caso de riesgo.

El maltrato hacia los animales domésticos y de compañía es una problemática social silenciosa que refleja profundas fallas en la cultura ciudadana y la salud comunitaria.

Más allá de las heridas físicas evidentes que los equipos médicos detectan en los rescates urbanos, la negligencia y la violencia sistemática provocan secuelas psicológicas severas en ejemplares vulnerables que carecen de mecanismos para defenderse.

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La persistencia de entornos hostiles, el abandono y la instrumentalización de mascotas en los hogares evidencian la urgencia de fortalecer no solo los operativos de inspección y las sanciones penales, sino también de robustecer las redes de denuncia comunitaria y los programas de educación en tenencia responsable.