Robó el mismo peluche cinco veces: la conmovedora historia de Sisu, el perro sin hogar que buscaba ser adoptado

Recientemente, exactamente en Carolina del Norte, Estados Unidos, un perro callejero llamado Sisu se convirtió en el protagonista de una de esas historias que conmueve a millones de personas, ya que tuvo su final feliz.

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El animal ingresó en repetidas ocasiones a una tienda Dollar General con el único objetivo de llevarse un peluche morado de unicornio que parecía haberse convertido en su objeto favorito.

Esto no lo hizo una vez, ni dos. El perro intentó robar el mismo juguete hasta cinco veces antes de que empleados del lugar llamaran al servicio de control animal.

Lejos de reaccionar con frialdad, la oficial Samantha Lane, quien fue la que llegó al lugar, decidió comprarle el peluche a Sisu y llevarlo al refugio del condado de Duplin.

En el sitio, al perro le tomaron fotos abrazando su unicornio, las cuales rápidamente se hicieron virales en redes sociales y despertaron una ola de cariño en varios internautas.

Las fotos de Sisu aferrado a su juguete dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas.

La historia de Sisu tuvo un final feliz, pues apenas un día después de que el refugio compartiera las fotografías, Sisu fue adoptado por una familia que decidió darle un hogar definitivo junto a su inseparable juguete.

Incluso, la cadena Dollar General anunció que enviaría más unicornios a la nueva familia del perro como regalo.

Más allá de la ternura del momento, la historia de Sisu abrió una conversación importante sobre el papel que juegan los juguetes en la vida de los animales.

Especialistas en bienestar animal señalan que los objetos blandos como peluches pueden brindarles sensación de seguridad, compañía y calma a los perros, además de estimular comportamientos positivos relacionados con el juego y la socialización.

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En muchos casos, los perros desarrollan apego hacia ciertos juguetes porque estos les ayudan a canalizar ansiedad o simplemente porque representan una zona de confort.

En este caso, lo que comenzó como el “robo” insistente de un unicornio terminó convirtiéndose en una segunda oportunidad para un perro que, más que un juguete, parecía estar buscando afecto, estabilidad y un lugar que para él fuera hogar.