La convivencia entre niños y perros es cada vez más frecuente, pues estos animales de compañía han ganado espacio en los hogares. Los canes generan beneficios en el desarrollo emocional, social y físico de los más pequeños.

Estas son las razas de perros más rápidas del planeta y la sorprendente velocidad que alcanzan

Además de brindar compañía y afecto, las mascotas pueden ayudar a fomentar valores como la responsabilidad, el respeto y la empatía. Los expertos aseguran que a través de tareas sencillas como alimentar al animal, acompañarlo en sus paseos o participar en su cuidado diario, los niños aprenden la importancia del compromiso y fortalecen habilidades como la autonomía y la disciplina.

La relación con un perro también puede contribuir al bienestar emocional de los niños, al ofrecerles compañía, seguridad y una forma constante de interacción. Estos animales pueden favorecer la expresión de emociones, la comunicación y la capacidad de comprender las necesidades de otros seres vivos. En este contexto, hay razas que son ideales para que convivan con los menores. Estas son las más cariñosas, según los expertos.

Los Golden Retriever son de los perros más indicados para tener en hogares con niños. Foto: Getty Images

Golden retriever

El Golden retriever no es solo un perro hermoso, sino que también se ha ganado el título de uno de los más cariñosos, pacientes y agradables en su trato. Su aspecto es dulce y su personalidad relajada y tranquila, lo que favorece la compañía de los niños. Este animal se constituye en un amigo obediente y simpático, que es ideal para trabajos de guía a personas con discapacidad o para practicar ejercicio de forma activa.

Las cinco enfermedades más comunes que puede provocar una mala alimentación en los perros

Labrador retreiver

Este animal se caracteriza por ser cariñoso, paciente y muy sociable. Se lleva muy bien con los niños y disfruta mucho del juego, los paseos y la vida en familia. El portal especializado Tienda Animal indica que una de sus grandes virtudes es que aprende muy rápido. Es muy inteligente y siempre está pendiente de lo que pasa a su alrededor, lo que le ayuda a conectar de forma especial con los más pequeños de la casa. Muchos labradores desarrollan un fuerte instinto de cuidado hacia los niños.

Los beagles son perros cariñosos y amorosos. Foto: Getty Images

Beagle

El beagle es una raza reconocida por su carácter alegre, sociable y activo, características que lo convierten en una buena opción para familias con niños. Su tamaño mediano y su entusiasmo por el juego hacen que disfrute de las actividades al aire libre y de la interacción constante con sus dueños. Además de ser un perro afectuoso, suele adaptarse con facilidad a la convivencia con niños, adultos y otras mascotas.

¿Cuáles son las 10 razas de perros más populares en Colombia?

Bulldog inglés

Esta raza destaca por su carácter tranquilo, cariñoso y cercano con sus dueños. Aunque su apariencia puede parecer seria, es un animal afectuoso, fiel y con una gran capacidad para crear vínculos con la familia. Por su temperamento calmado y su baja demanda de actividad física, es una alternativa adecuada para hogares con niños, adultos mayores o personas que prefieren un compañero de ritmo más pausado, según el portal Experto Animal.

El pastor alemán es una de las razas de perros más fáciles de adiestrar e ideal para los niños. Foto: Getty Images

Pastor alemán

A pesar de tener un tamaño considerable, los perros de esta raza suelen ser muy popular en los hogares de todo el mundo por su facilidad en el adiestramiento, lealtad y obediencia en su día a día. Bien educado es un perro capaz de ofrecer cariño incondicional, cuidado de los niños y vigilancia en toda la casa.