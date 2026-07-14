Los errores que muchos cometen al viajar con su perro en carro y que los veterinarios piden evitar

Viajar por carretera junto a un perro puede volverse la experiencia más agradable de todas si se toman las precauciones necesarias antes y durante el recorrido. Con la llegada de la temporada de vacaciones, los veterinarios recuerdan que las mascotas también necesitan una planeación adecuada para evitar problemas de salud, estrés o accidentes mientras están dentro del carro.

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Los especialistas explican que uno de los aspectos más importantes es asegurar la seguridad del animal durante todo el recorrido. El perro debe viajar con un sistema de sujeción apropiado, como un transportín, un arnés homologado o una rejilla divisoria, todo dependiendo de su tamaño.

De esta manera se disminuyen los riesgos tanto para la mascota como para las demás personas que viajan en el carro en caso de que una frenada inesperada o un accidente se dé.

Otra de las recomendaciones principales consiste en hacer paradas aproximadamente cada dos horas, ya que estos descansos permiten que el perro estire las patas, haga sus necesidades, tome agua y baje el estrés acumulado durante el viaje.

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Los expertos señalan que aprovechar estas pausas también ayuda a prevenir el cansancio y favorece un desplazamiento más cómodo para todos.

En cuanto a la alimentación, los veterinarios aconsejan evitar que el perro coma justo antes de iniciar el viaje. Lo ideal es darle la comida varias horas antes del viaje para disminuir el riesgo de mareos, vómitos o molestias digestivas. Durante el trayecto, lo más importante es mantener una hidratación adecuada, especialmente cuando las temperaturas son elevadas.

La temperatura del carro también juega un papel fundamental. Los expertos recomiendan mantener un clima agradable dentro del carro y evitar la exposición directa al sol durante largos periodos.

Los perros deben contar con un cinturón de seguridad especial. Foto: Autostrada

Además, recuerdan que nunca debe dejarse al perro solo dentro del coche, ni siquiera durante unos minutos, porque el calor puede aumentar rápidamente y provocar un golpe de calor con consecuencias graves para su salud.

Antes de iniciar el viaje, también es necesario revisar que la documentación del animal esté al día, llevar agua suficiente, una correa, bolsas para recoger residuos y algún objeto familiar que le brinde tranquilidad durante el recorrido.

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Los veterinarios coinciden en que una buena planeación marca la diferencia entre un recorrido estresante y una experiencia segura. Preparar el viaje con anticipación, respetar las pausas, cuidar la alimentación y garantizar una temperatura adecuada permitirá que tanto el perro como las personas que van en el carro disfruten del recorrido con mayor comodidad, seguridad y bienestar desde el inicio hasta el destino final.