Estas son las razas de perros más rápidas del planeta y la sorprendente velocidad que alcanzan

Los perros suelen ser animales muy rápidos y ágiles. De acuerdo con los expertos, los canes más veloces del planeta destacan por una combinación de factores físicos y genéticos que les permiten alcanzar grandes velocidades.

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Los especialistas indican que muchas de estas razas fueron desarrolladas históricamente para la caza, el pastoreo o competencias, por lo que evolucionaron con cuerpos ligeros, músculos potentes, patas largas y una gran capacidad pulmonar.

Además de sus características físicas, la velocidad también se relaciona con su instinto y nivel de energía. Razas como los galgos y perros de caza fueron seleccionadas durante generaciones por su capacidad para perseguir presas o recorrer grandes distancias en poco tiempo. Dadas estas características, estas son las razas más veloces.

El galgo inglés se caracteriza por ser el perro más veloz del mundo. Foto: Getty Images

Galgo inglés o Greyhound

Si bien la mayoría de los perros cuentan con una gran capacidad para correr y pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 o 45 kilómetros por hora, algunas razas sobresalen por su extraordinaria rapidez. El portal Experto Animal indica que entre los grandes protagonistas de la velocidad canina se encuentran los galgos, considerados los corredores más destacados del mundo animal. El galgo inglés o Greyhound encabeza la lista gracias a que sus velocidades pueden alcanzar hasta 70 kilómetros por hora, en algunos casos.

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Saluki, un corredor milenario

El saluki, conocido como galgo árabe, es una de las razas caninas más veloces del planeta. Gracias a su cuerpo atlético, su agilidad y su gran resistencia, puede alcanzar velocidades de entre 64 y 67 kilómetros por hora, de acuerdo con la mencionada fuente. Es un animal que destaca por su figura esbelta, sus largas orejas cubiertas de pelo y su porte que lo hace único.

Galgo afgano, un pero de gran agilidad

El galgo afgano es un perro que combina belleza y agilidad, convirtiéndose en uno de los más llamativos del mundo. Es una raza que también sorprende por su capacidad para alcanzar velocidades de hasta 64 kilómetros por hora. Este perro fue utilizado históricamente como perro de caza y guardián. Su energía e independencia requieren cuidados especiales, como actividad física constante y mantenimiento frecuente de su abundante pelaje, pero su elegancia y personalidad lo han convertido en una raza muy apreciada.

El Vizsla es una de las razas más rápidas del planeta. Foto: Getty Images

Vizsla, el perro húngaro

Aunque los galgos dominan la lista de los perros más rápidos del mundo, existen otras razas que sorprenden por su velocidad. Una de ellas es el vizsla, un perro de caza originario de Hungría que también puede alcanzar los 64 kilómetros por hora gracias a su agilidad, resistencia y condición atlética. Más allá de su rapidez, el vizsla destaca por su carácter cercano y su energía inagotable. Es un animal inteligente, fiel y juguetón que necesita ejercicio constante, estimulación mental y una adecuada educación para desarrollar todo su potencial.

Jack Russell terrier, un pequeño corredor

La velocidad no es exclusiva de los perros grandes o de apariencia atlética. Un claro ejemplo es el Jack Russell terrier, una raza de tamaño pequeño que sorprende por su capacidad para correr hasta 61 kilómetros por hora, una marca que lo ubica entre los perros más veloces del mundo. A diferencia de los galgos, reconocidos por sus cuerpos estilizados, patas largas y una estructura diseñada para la carrera, esta raza tiene una apariencia compacta y patas más cortas.