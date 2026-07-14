Ocho cambios simples pueden salvar a su perro del calor: veterinarios explican qué hacer

Las altas temperaturas y la ola de calor que se está dando actualmente en diferentes países no solo representan un desafío para las personas. Los perros también pueden sufrir los efectos del calor y, según advierten veterinarios, pueden desarrollar problemas de salud graves si no reciben los cuidados adecuados durante los días más calurosos.

¿Cuántos grados de calor puede soportar un perro? Lo que debe saber sobre los golpes de calor en las mascotas

Aunque muchas personas creen que es suficiente con darles agua, los especialistas aseguran que existen otros hábitos sencillos que pueden marcar una gran diferencia en su bienestar.

Los expertos recuerdan que los perros regulan su temperatura principalmente mediante el jadeo. Sin embargo, esto puede resultar insuficiente cuando el ambiente alcanza niveles elevados de calor.

En esas condiciones aumenta el riesgo de deshidratación, agotamiento e incluso de sufrir un golpe de calor, que se convierte en una emergencia veterinaria que puede poner el peligro la vida de la mascota.

Es fundamental mantenerse hidratado durante las olas de calor, y hacer lo mismo con los animales. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

¿Cómo contrarrestar el golpe de calor en los perros?

Entre las recomendaciones más importantes está el tenerles siempre agua fresca y limpia durante todo el día, también espacios con sombre y buena ventilación. De igual forma hay que evitar que permanezcan dentro de vehículos estacionados y disminuir la actividad física en las horas en las que el calor está a tope.

También los veterinarios aconsejan pasearlos temprano en la mañana o al caer la tarde, cuando el piso está menos caliente y disminuye el riesgo de quemaduras en las almohadillas.

Los expertos también recomiendan utilizar alfombrillas refrescantes, darles premios congelados aptos para perros, mantener el pelaje limpio y cepillado, además de vigilar constantemente señales como jadeo excesivo, debilidad, vómitos o desorientación.

En el caso de que aparezcan estos síntomas, lo más prudente es mover a la mascota a un lugar fresco, humedecerlo con agua a temperatura ambiente y pedir servicio veterinario.

Las razas braquicéfalas, como los pug o bulldog, los cachorros, los perros mayores y aquellos con sobrepeso o enfermedades cardíacas o respiratorios requieren una atención especial porque son mucho más vulnerables al calor extremo. Para ellos, las medidas preventivas resultan todavía más importantes durante el verano.

¿Cómo refrescar a un perro durante una ola de calor?

Los veterinarios son claros en enfatizar que pequeños cambios en la rutina diaria pueden evitar complicaciones y ayudar a que los perros disfruten de la temporada cálida con mayor seguridad. Mantenerlos frescos, hidratados y alejados del calor excesivo sigue siendo la mejor forma de proteger su salud y su bienestar.