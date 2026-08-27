Cinco enfermedades graves que pueden poner en riesgo la vida de los perros: estos son sus síntomas

Los perros se han vuelto animales de compañía que hacen presencia en muchos hogares. Sin embargo, con frecuencia se enfrentan a enfermedades potencialmente mortales por distintas razones, entre ellas infecciones, parásitos, factores genéticos, edad, exposición ambiental y falta de prevención.

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Algunas afecciones, como el parvovirus, el moquillo o ciertas infecciones transmitidas por vectores, pueden avanzar rápidamente y causar complicaciones graves, especialmente cuando no se detectan y tratan a tiempo.

Por esta razón, la vacunación, la desparasitación, una alimentación adecuada, los controles veterinarios y la atención temprana ante cambios de comportamiento o síntomas son fundamentales para minimizar las posibilidades del desarrollo de enfermedades. Además, algunos perros pueden ser más vulnerables debido a su edad, raza o condiciones de salud previas. Estas son cinco de las afecciones a las que se debe prestar atención porque pueden resultar mortales.

Los controles veterinarios y la vacunación son clave para prevenir el desarrollo de algunas enfermedades en los perros.

Rabia

Esta es una patología que los animales pueden transmitir a las personas, en este caso, a través de un mordisco, pues el virus se encuentra en la saliva. Además, es una de las afecciones que afectan a los canes y que no tienen cura, es potencialmente mortal y puede afectar a cualquier animal de sangre caliente, según el portal Experto Animal. Algunos de los síntomas son: agresividad, espasmos en los músculos faciales, hipersalivación, mirada al vacío y náuseas, entre otros.

Parvovirosis

Esta es una enfermedad vírica potencialmente fatal, muy contagiosa y de presentación aguda. De acuerdo con los especialistas, el virus que la causa tiene especial afinidad por las células que están en continua reproducción, como las de la mucosa del sistema digestivo, a las que ataca. Algunas de las señales que indican su presencia son: vómitos, fiebre, diarrea, deshidratación y depresión.

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Moquillo

También es una afección vírica y altamente contagiosa. Puede afectar a cualquier perro, por eso es importante la inmunización a través de la vacuna existente contra esta enfermedad. Se contagia por inhalación y es más frecuente en cachorros de entre seis y 12 semanas. El virus ataca células cerebrales, de la piel y conjuntiva y mucosas de vías respiratorias y tracto gastrointestinal. Los síntomas más comunes son: fiebre, anorexia, tos seca, vómito y secreción acuosa en ojos y nariz.

Hay variedad de enfermedades que resultan mortales para los perros.

Peritonitis

Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de la cavidad en la que se encuentran los órganos abdominales. Se produce cuando hasta ella llegan distintas sustancias, como enzimas digestivas, comida, heces, bacterias, sangre, bilis u orina. Algunas de las señales son: dolor abdominal, vómitos, gemidos, pulso débil, respiración rápida y encías frías.

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Cáncer

El cáncer consiste en un sobrecrecimiento celular anómalo. Si se invade un órgano, estas células malignas no pueden cumplir con la función que venían desempeñando las células sanas. La esperanza de vida del perro con cáncer depende de múltiples factores, como la virulencia de la enfermedad, la edad del perro o el órgano que se vea afectado, pero en general, es considerada una de las enfermedades más mortales en estos animales. Los síntomas que indican de la misma pasan por pérdida de apetito y de peso, así como la presencia de algunos bultos en el cuerpo.