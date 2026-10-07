Perrita fue separada de su amo por no haber cumplido esas solicitudes

En una acción conjunta entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Alcaldía Local de Los Mártires, funcionarios y veterinarios acudieron a una vivienda del sector para hacerle seguimiento al caso de una perrita por la que habían sido alertados por malos tratos.

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Según comentaron los voceros del instituto, con esta visita se buscaba verificar si el animal de compañía gozaba de un hábitat digno para su desarrollo, contaba con espacios de interacción, además de una alimentación balanceada y ejercicios constantes.

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No obstante, durante la visita de verificación, los profesionales comprobaron que el tenedor ignoró por completo las recomendaciones formuladas anteriormente, dejando a la canina en el mismo estado de descuido que motivó la primera intervención del Distrito.

Ante la falta de voluntad y la persistencia del riesgo para la integridad del ejemplar, el equipo médico emitió de inmediato un concepto desfavorable.

Tras concepto médico desfavorable, entregan a una canina desatendida a las autoridades de Bogotá. Foto: IDPYBA

Esta valoración llevó al ciudadano a realizar la entrega voluntaria del animal a las autoridades locales, evitando una medida de incautación forzosa en el predio.

Lo que le espera a sus ‘cuidadores’

Tras quedar bajo la protección del IDPYBA, la canina fue trasladada a la unidad de cuidado animal de la entidad, donde un grupo de especialistas le inició una revisión médica detallada y un esquema de recuperación integral.

Tras concepto médico desfavorable, entregan a una canina desatendida a las autoridades de Bogotá. Foto: IDPYBA

En este espacio recibe comida adecuada, refugio seguro y el tratamiento necesario para estabilizar su condición física tras meses de abandono.

Por otro lado, la entidad aclaró que la entrega del animal no frena las implicaciones legales para el antiguo dueño. Todo el expediente técnico recopilado por los inspectores fue remitido formalmente a la Inspección de Policía de la localidad, autoridad que se encargará de evaluar el caso y determinar si corresponden sanciones o multas conforme a la legislación sobre maltrato y tenencia irresponsable de mascotas.

#Rescatada 🐾 En Los Mártires realizamos seguimiento al caso de una canina y verificamos que los compromisos establecidos para garantizar su bienestar no se habían cumplido. Ante esta situación, el tenedor realizó la entrega voluntaria. @AHLLAMAS https://t.co/goTIrhJiLB — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) October 7, 2026

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá reiteraron que estas visitas de control continuarán realizándose en las veinte localidades de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a los dueños de animales para que asuman con seriedad los compromisos de cuidado y recuerden que mantener a una mascota requiere garantizarle agua, comida, espacio limpio y atención médica oportuna.