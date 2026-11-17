Una cría de zorro perro que fue encontrada con apenas unos días de nacida en la zona verde de un parqueadero evoluciona satisfactoriamente bajo el cuidado especializado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Samai, el perro que descubre pruebas ocultas de explotación sexual infantil: su olfato es un aliado contra el crimen

Al momento de su ingreso al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), el cachorro ni siquiera había abierto los ojos y presentaba un proceso reciente de cicatrización umbilical junto con una leve distensión abdominal, aunque sin signos de infección.

Policía capturó en flagrancia a presunto maltratador de un perro en El Castillo, Meta

Dos meses y medio después de recibir seguimiento veterinario permanente, el ejemplar ha ganado tamaño, responde con mayor atención a los estímulos y exhibe curiosidad frente a su entorno, manteniendo aún los cuidados propios de su etapa infantil.

El reto de la crianza artificial en fauna neonatal

Sostener con vida y estimular adecuadamente a un mamífero silvestre separado de su madre en sus primeros días de existencia demanda protocolos clínicos estrictos por parte de biólogos y médicos veterinarios.

“La crianza artificial de fauna silvestre bajo cuidado profesional humano representa un desafío importante para el equipo, especialmente cuando se trata de individuos que ingresan en sus primeros días de vida. A diferencia de la crianza natural, este proceso exige reproducir, en la medida de lo posible, las condiciones necesarias para su desarrollo, mediante cuidados permanentes, alimentación adecuada, seguimiento de su crecimiento y atención a sus necesidades biológicas y comportamentales”, señaló Andrés Gómez, supervisor del CAVR de Fauna Silvestre.

De acuerdo con los especialistas, aunque no se determinaron las causas exactas por las cuales el cachorro quedó solo en el parqueadero, es probable que su madre se hubiera alejado temporalmente en busca de alimento o que algún ruido o alteración humana provocara su huida.

“Era tan pequeña que ni siquiera había abierto los ojos (...) Dos meses y medio después, ha crecido. Está más atenta a su entorno y demuestra cada vez más curiosidad”, destacó la entidad ambiental, resaltando el compromiso del equipo interdisciplinario para garantizar su bienestar.

Llamado ciudadano: cuándo intervenir y cuándo dar espacio

A raíz de este caso, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró un mensaje pedagógico a la ciudadanía para evitar rescates innecesarios que terminan separando a las crías silvestres de sus progenitoras. Los expertos explicaron que hallar un cachorro sin un adulto cerca no implica automáticamente abandono, ya que muchas especies dejan a sus crías ocultas y resguardadas mientras salen a forrajear, y la aglomeración de personas o el ruido impiden que la madre regrese por ellas.

Zorro perro cachorro rescatado CAVR asomando la cabeza por el hueco de una caja. Foto: CAR Valle de Aburra

Las autoridades recomendaron mantener distancia prudente si se observa una cría sana en su hábitat y comunicarse únicamente cuando exista un riesgo evidente, heridas o vulnerabilidad frente a depredadores o vehículos.

Para reportar fauna silvestre en peligro en el Valle de Aburrá, permanece habilitada la línea de emergencias 304 630 0090, disponible tanto para llamadas telefónicas como para mensajes vía WhatsApp.