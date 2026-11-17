Mantener una buena hidratación es fundamental para la salud de los gatos, ya que el consumo adecuado de líquidos favorece el funcionamiento de órganos y sistemas como el digestivo, el renal y el urinario.

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Además, contribuye a prevenir enfermedades renales y complicaciones del tracto urinario, problemas frecuentes que afectan a estos peluditos. También ayuda a conservar la piel y el pelaje en buenas condiciones, aspectos que reflejan parte de su estado general de salud.

Para evitar problemas de deshidratación, es importante fomentar el consumo de agua desde que el gato llega a casa. Algunas medidas sencillas pueden ayudar a conseguirlo.

Para estimular el consumo de agua, es importante que los felinos tengan siempre a su disposición recipientes con agua fresca y limpia, que deben lavarse y renovarse varias veces al día.

Uno de los trucos es usar fuentes de agua. Muchas de estas mascotas sienten mayor interés por el agua en movimiento. Las fuentes especiales pueden estimularlos a beber con más frecuencia.

Los gatos suelen tomar agua de la llave por lo que es una buena opción para estimular el consumo de líquido. Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal Experto Animal, un aspecto que ayuda es ubicar bien el bebedero. La recomendación de los especialistas es procurar mantenerlo alejado del alimento y del arenero, en un lugar tranquilo y de fácil acceso.

También es buena idea probar con diferentes recipientes, pues algunos gatos prefieren bebederos amplios y poco profundos para evitar que sus bigotes rocen constantemente los bordes.

Varios puntos para hidratarse

Otro consejo de los expertos es poner varios puntos de hidratación; es decir, diversos recipientes con agua en diferentes espacios de la vivienda con la idea de que siempre tengan líquido disponible.

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Una opción más es incorporar alimentos húmedos. Por ejemplo, los sobres y las latas contienen un porcentaje elevado de agua y ayudan a complementar la hidratación diaria.

Otra alternativa es añadir un poco de agua al concentrado o incorporar pequeñas cantidades de caldo sin sal, cebolla ni ajo, siempre que sea adecuado para el gato.

Asimismo, es importante observar los hábitos de consumo de cada animal y realizar controles veterinarios periódicos para verificar que sus necesidades estén cubiertas.

Para estimular el consumo de agua en los gatos se pueden poner varios recipientes en la vivienda. Foto: Getty Images

¿Cómo hidratar a un gato enfermo?

Las anteriores recomendaciones son ideales para los gatos sanos, pero cuando un michi está enfermo y no consume suficiente agua, las medidas para estimular su hidratación pueden no ser suficientes. El tratamiento dependerá de su estado de salud y del nivel de deshidratación, pues algunos felinos necesitarán hospitalización y recibir líquidos por vía intravenosa o subcutánea, mientras que otros podrán recuperarse en casa con supervisión veterinaria.

En estos últimos casos, el profesional puede recomendar administrar agua con una jeringa por un costado de la boca, en pequeñas cantidades y lentamente para evitar atragantamientos. Es importante no forzar al animal ni realizar este procedimiento sin indicación del veterinario, quien determinará la cantidad y la frecuencia adecuadas.

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Experto Animal indica que prestar atención a la hidratación de los gatos es una medida clave para proteger su salud y calidad de vida. Por eso, los cuidadores deben procurar que tengan acceso permanente a agua limpia y consultar con un profesional si identifican cambios importantes en su consumo de líquidos.