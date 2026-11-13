Se conocieron nuevas noticias sobre el estado de salud de Rogelio, el gato que generó preocupación después de ser sometido a varios procedimientos quirúrgicos durante una actividad relacionada con la formación de profesionales veterinarios en la Fundación Universitaria San Martín.

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De acuerdo con el reporte entregado por la clínica veterinaria que actualmente está a cargo de su atención, el animal presenta una evolución clínica favorable y permanece estable. Además, responde al tratamiento médico y ya logró volver a comer por sí mismo, un avance dentro del proceso de recuperación.

Aunque estas señales representan una evolución positiva, Rogelio continúa hospitalizado bajo supervisión del personal veterinario. Por ahora, su recuperación sigue en curso y requiere seguimiento médico para evaluar su respuesta al tratamiento.

¿Qué se sabe del caso de Rogelio?

La situación del felino se hizo pública luego de que la senadora Andrea Padilla Villarraga denunciara que el animal habría quedado en estado crítico tras ser sometido a varios procedimientos quirúrgicos en el marco de una actividad académica.

El caso generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se realizaron las intervenciones y la participación de los profesionales veterinarios involucrados.

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Ante la controversia, la Fundación Universitaria San Martín publicó un nuevo comunicado este viernes 13 de noviembre en el que anunció la apertura de actuaciones internas para establecer las posibles responsabilidades académicas, disciplinarias y administrativas.

La institución explicó que el procedimiento realizado a Rogelio no estaba contemplado dentro de las actividades académicas ni contaba con autorización institucional. Según sus primeras indagaciones, la práctica debía desarrollarse utilizando un biomodelo y no un animal vivo.

El animal presuntamente fue sometido a varias intervenciones que le causaron graves daños. Foto: Captura tomada de X @andreanimalidad

En ese sentido, la universidad aseguró que los profesionales que participaron en la intervención tomaron la decisión sin consultar previamente a las autoridades académicas.

La Fundación Universitaria San Martín manifestó que adelantará las investigaciones correspondientes bajo criterios de rigor y confidencialidad. Mientras tanto, Rogelio continúa bajo atención veterinaria, en medio de un proceso de recuperación que muestra señales favorables.