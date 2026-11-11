Andrea Padilla denuncia a universidad por presunto procedimiento con un gato vivo: le habrían quitado parte de un pulmón

Un gato llamado Rogelio, presuntamente, habría sido víctima de un procedimiento veterinario llevado a cabo por estudiantes universitarios en el marco de una clase. De acuerdo con la denuncia, el felino quedó en un grave estado de salud que por poco le cuesta la vida.

Ryan Adiel Mantilla, niño de 7 años y promesa del deporte, murió en Estados Unidos tras trágico accidente de motocross

El anuncio de este hecho lo hizo la senadora de la República Andrea Padilla Villarraga, quien divulgó esta información en sus redes sociales. La funcionaria señaló que, según la anamnesis, el animal fue sometido a una intervención en la que le abrieron el pecho y le quitaron parte de un pulmón. Además, también le habrían intervenido el esófago.

Tras terminar este proceso, Padilla afirmó que la orden que se tenía era realizarle la eutanasia al animal, pero, al parecer, uno de los estudiantes no lo permitió y el gato fue trasladado a una clínica especializada, donde permanecería hasta hoy en día.

La denuncia señala que la intervención se realizó el cuatro de noviembre de este año y que, debido a la gravedad de las lesiones, el animal aún se encontraría recuperándose. Tras su llegada al centro médico, Rogelio presentó debilidad generalizada, reflujo, hipotermia y anemia. Asimismo, se identificaron dos incisiones y tres heridas en su cuerpo.

El animal presuntamente fue sometido a varias intervenciones que le causaron graves daños. Foto: Captura tomada de X @andreanimalidad

Se resaltó que, por el mal estado en el que se hallaba, fue necesario ponerle una sonda para alimentarlo. Además, se requirió realizar una transfusión e infusión de sangre con potasio.

De acuerdo con la senadora, la intervención que afectó al gato fue llevada a cabo en la Fundación Universitaria San Martín, que sería la presunta institución implicada. En el mensaje de Padilla, se aseguró que este centro educativo ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

“Prácticas como esta, susceptibles de causarle daño o sufrimiento a un animal, con el fin de adquirir destreza manual, esta prohibida en Colombia y habiendo víctima, aplicaría la ley Ángel”, mencionó la funcionaria.

Ataque a RCN: autoridades entregan nuevos detalles sobre los detenidos

Por otro lado, la congresista también indicó que han recibido varias denuncias de este tipo, en las que presuntamente instituciones educativas estarían realizando intervenciones quirúrgicas a animales vivos, hecho que sería ilegal.

“Pedimos que Rogelio, que ya hace parte de un proceso de investigación en Fiscalía, no sea devuelto a los estudiantes que lo reclaman, probablemente advertidos de la gravedad de lo que hicieron”, se destacó en el comunicado.

SEMANA intentó contactar con la Fundación Universitaria San Martín para obtener la versión de los hechos de la entidad. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación no se ha tenido respuesta.