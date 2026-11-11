Asointermedias rechaza el secuestro de la gestora social de Uribia, La Guajira

Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias —Asointermedias— rechazaron de manera contundente el secuestro de Nancy Gómez, gestora social de Uribia, La Guajira, y esposa del alcalde municipal, Jaime Luis Buitrago García, ocurrido durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre.

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Según la asociación, este hecho les generó una profunda preocupación y merece el rechazo de toda la sociedad. A su juicio, la vida, la libertad y la integridad de las personas deben ser principios innegociables y estar por encima de cualquier circunstancia.

Asimismo, precisaron: “Expresamos nuestra solidaridad con el alcalde Jaime Luis Buitrago, sus hijos, familiares y con toda la comunidad de Uribia, una de nuestras ciudades intermedias que hoy atraviesa un momento de angustia y preocupación. Nos unimos a la esperanza de que Nancy Gómez regrese pronto, sana y salva, al lado de sus seres queridos”.

Al respecto, el director ejecutivo, Santiago Ospina, manifestó su solidaridad con la población de Uribia y los familiares de la gestora social secuestrada.

“Desde Asointermedias rechazamos profundamente este hecho y reiteramos que ninguna circunstancia puede estar por encima de la vida y la libertad de las personas. Hoy acompañamos al alcalde Jaime Luis Buitrago, a su familia y a todos los habitantes de Uribia. Confiamos en que la articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades competentes y la Fuerza Pública permita avanzar en las acciones necesarias para lograr su pronta liberación. Como Asociación, ponemos toda nuestra disposición institucional al servicio de esta ciudad intermedia”, sostuvo.

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De igual manera, indicó que es clave el rol de los integrantes de la Fuerza Pública en este tipo de casos que alteran el orden público.

“Reconocemos la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y la Fuerza Pública para garantizar la protección de la vida y avanzar en su pronta liberación. Hoy, desde las ciudades intermedias de Colombia, nos unimos a la voz de Uribia y a la esperanza de tener a Nancy de regreso en casa”, finalizó.