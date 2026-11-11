La concejal de Barranquilla y su grave denuncia por violencia contra la mujer: “No hay fiscales para los casos”

En medio de la ola de violencia contra la mujer que hoy atraviesa el Atlántico, la concejal de Barranquilla, Heidy Barrera, en conversación con SEMANA, prendió las alarmas asegurando que “no hay fiscales para los casos”.

En lo que va de 2026, son 75 casos de mujeres muertas que se han presentado, de las cuales 31 perdieron la vida en la capital del Atlántico.

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“La muerte y el asesinato de mujeres se ha vuelto una pandemia silenciosa en el Atlántico, y es algo que no podemos seguir escondiendo. Estamos hablando de 75 mujeres asesinadas, de las cuales 31 son de Barranquilla. En lo que va corrido de noviembre, apenas once días, ya van ocho mujeres asesinadas”, denunció Barrera.

La cabildante, quien lucha por los derechos de las mujeres, precisó que durante el mismo periodo de 2025 se habían registrado 41 asesinatos, mientras que en 2026 el balance ascendía a 75, lo que representa un incremento aproximado del 80 %.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Colprensa / Getty Images

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido a la capacidad de respuesta de la Fiscalía General de la Nación.

“Precisamente ahí es donde viene el problema. No hay suficientes fiscales en Barranquilla ni en el Atlántico para investigar estos casos. Pareciera que los casos de mujeres quedan archivados y por eso vemos que las condenas en materia de feminicidio llegan extremadamente tarde. No hay suficientes fiscales que puedan apersonarse de cada investigación”, sostuvo.

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También indicó que es clave que las autoridades judiciales puedan fortalecer los mecanismos de denuncia y las medidas de protección para las mujeres amenazadas.

Ante este escenario, Barrera anunció que está promoviendo una segunda mesa de trabajo para el próximo 24 de noviembre, con participación de la Policía, la Defensoría del Pueblo, las comisarías de familia, Medicina Legal y representantes de los ministerios de Defensa y Justicia.

“La idea es que cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en vez de entregar flores, discursos bonitos y una cantidad de palabras, podamos presentar una solución estructural. Esto ya no está para discursos, sino para acciones”, enfatizó.

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Finalmente, la concejal solicitó que el presidente Abelardo de la Espriella intervenga directamente en la discusión y se adopten medidas nacionales para enfrentar la violencia contra las mujeres.

“Yo creo que llegó el momento de tomar acciones nacionales frente a lo que está ocurriendo en el Atlántico, porque a las mujeres de aquí nos están matando”, concluyó.