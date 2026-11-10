Arlet Carolina Álvarez había desaparecido nuevamente: Su familia la volvió a encontrar en este lugar

El caso de la educadora Arlet Carolina Álvarez Castillo dio un nuevo y decisivo parte de tranquilidad tras confirmarse su reaparición y posterior ingreso al Hospital Santa Clara de Bogotá.

Luego de dos años, milagrosamente aparece en Bogotá docente reportada como desaparecida en Barranquilla

Luego de que la comunidad y sus allegados manifestaran zozobra por un nuevo extravío ocurrido pocos días después de su primera localización el pasado 6 de noviembre de 2026, la madre de la docente, Leida Castillo, confirmó que la profesional de 35 años ya se encuentra en un entorno asistencial seguro.

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Mientras tanto, la madre confirmó a El Tiempo que se solicitará el traslado por temas logísticos dentro de la ciudad de Bogotá.

Una de las primeras frases que Castillo pronunció a su reencuentro fue: “Apareció, estoy con ella”, destacando que la rápida movilización institucional y familiar permitió ubicar a la docente y garantizar de inmediato su internación para recibir atención médica especializada.

La cronología desde Barranquilla hasta la reaparición en la capital

El caso de la docente, magíster en Educación y quien laboraba en el colegio Cobateco del municipio de Sabanagrande, mantenía en vilo a la región Caribe desde el 22 de septiembre de 2024, fecha en la que salió de su residencia en el conjunto Golondrinas del barrio Alameda del Río en Barranquilla y perdió todo contacto con su círculo cercano. Durante más de dos años, su familia adelantó un incansable rastreo en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Barranquilla.

“No he sabido nada de ella, no he tenido una llamada, una luz verde para saber que está bien”, había declarado su madre en las fases iniciales de la indagación, reflejando la angustia vivida antes de desplazarse a Bogotá gracias al auxilio institucional para tiquetes aéreos otorgado por la alcaldía local.

La primera reaparición de la profesional se produjo a inicios de mes, cuando fue identificada caminando en condición de habitabilidad de calle en corredores viales del centro capitalino.

No obstante, las dinámicas de desplazamiento de la docente provocaron que el grupo familiar perdiera su rastro nuevamente durante algunas horas, encendiendo las alarmas de los organismos de socorro y medios de comunicación que le seguían la pista a su estado de salud.

Atención integral en el Hospital Santa Clara y preparativos para el retorno

La confirmación realizada por Leida Castillo al diario El Tiempo despejó las dudas sobre el paradero de la docente, al ratificar que Arlet Carolina quedó formalmente bajo el cuidado del personal médico del Hospital Santa Clara.

En dicho centro hospitalario de la capital, la educadora recibe valoración interdisciplinaria que abarca exámenes físicos, diagnósticos de salud mental y esquemas de hidratación y nutrición para estabilizar su condición general tras los prolongados periodos de exposición en vía pública.

Las autoridades distritales y la familia de la profesora coordinan los protocolos requeridos para que, una vez concluidos los procedimientos clínicos en Bogotá, se pueda efectuar su traslado seguro de regreso al departamento del Atlántico.

La meta de la familia es reintegrar a la magíster en Educación a su entorno afectivo e institucional, asegurando un acompañamiento permanente para su proceso de recuperación.