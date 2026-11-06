Luego de dos años, milagrosamente aparece en Bogotá docente reportada como desaparecida en Barranquilla

Luego de más de dos años de intensa búsqueda y zozobra familiar, las autoridades reportaron el hallazgo con vida en Bogotá de Arleth Carolina Álvarez Castillo, la docente de 35 años que había sido reportada como desaparecida en Barranquilla desde el pasado 22 de septiembre de 2024.

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La mujer, quien ostenta un título de magíster en Educación y se desempeñaba como profesora en el colegio Cobateco del municipio de Sabanagrande, había perdido todo contacto con sus allegados tras salir de su residencia en el conjunto Golondrinas del barrio Alameda del Río.

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La alerta de búsqueda, distribuida con autorización de su familia por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Barranquilla, detallaba las características físicas de la profesional y la incertidumbre por su paradero.

Durante el prolongado proceso de rastreo, los familiares manifestaron en repetidas ocasiones la angustia provocada por la falta de pistas operativas sobre su ubicación.

“No he sabido nada de ella, no he tenido una llamada, una luz verde para saber que está bien”, relató en su momento Leida, madre de la mujer, durante una de las fases más críticas de la investigación desplegada por los organismos judiciales. La madre de la docente había expresado anteriormente la dolorosa falta de noticias sobre la ubicación de su hija.

Cartel de búsqueda de la docente Arleth Álvarez. Foto: API

Ubicación en la capital y apoyo para el reencuentro

El desenlace de este caso se produjo cuando la mujer fue identificada en vías de Bogotá como habitante de calle.

Tras confirmarse su identidad, la administración distrital prestó el apoyo necesario para facilitar el viaje de los allegados desde el departamento del Atlántico hacia la capital.

En declaraciones entregadas al medio Impacto News, Leida confirmó el milagroso reencuentro con su hija tras recibir el auxilio institucional para los desplazamientos aéreos. “Apareció, estoy con ella”, expresó emocionada la progenitora al detallar que la mujer se encontraba deambulando por las calles bogotanas al momento de su localización. Leida confirmó el hallazgo de la profesional y destacó que la alcaldesa le otorgó los pasajes para viajar a Bogotá.

Actualmente, Arleth Carolina Álvarez Castillo recibe atención integral y acompañamiento por parte de sus familiares e instituciones de salud para evaluar sus condiciones médicas y coordinar su posterior retorno al departamento del Atlántico.