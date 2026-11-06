Duro golpe a la comercialización de celulares robados en el sector de La Pajarera, en Suba: Esto hallaron las autoridades

En las últimas horas las autoridades llevaron a cabo un operativo contra el hurto, la receptación y la comercialización ilegal de celulares, en el sector de La Pajarera, en la carrera 91 con calle 136, en la localidad de Suba.

En medio de dicho operativo, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la incautación de 42 teléfonos celulares.

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“La inspección de 1.500 dispositivos permitió identificar 12 celulares con irregularidades en sus códigos IMEI: algunos tenían reporte de hurto y otros presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación. Los equipos quedaron a disposición de las autoridades competentes. A estos se suman otros 30 celulares retirados por la Policía, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, debido a que las personas que los tenían en su poder no pudieron acreditar su procedencia legal. En uno de los locales también fueron retirados nueve dispositivos luego de que la persona encargada abandonara el establecimiento durante el procedimiento y no atendiera los requerimientos de las autoridades.”, indicaron desde la Alcaldía de Bogotá sobre ese operativo en La Pajarera.

En tal sentido, 12 locales recibieron suspensión temporal de su actividad económica por irregularidades en la documentación requerida para funcionar.

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“Durante la jornada, dos ciudadanos llegaron al lugar para denunciar el hurto de sus teléfonos. Según manifestaron, los sistemas de geolocalización de ambos dispositivos los ubicaban en La Pajarera. En el procedimiento participaron las secretarías de Seguridad y Gobierno, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y otras entidades distritales. El objetivo fue verificar la legalidad de los equipos y detectar posibles puntos de comercialización de celulares hurtados”, agregó el Distrito.

Por último, desde la Policía Metropolitana de Bogotá insistieron en la importancia de denunciar el hurto de celulares. “El reporte oportuno permite a la Policía verificar los IMEI, rastrear los equipos y aportar elementos a las investigaciones para identificar a los responsables”.