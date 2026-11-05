Más de 700 kilos de carne y pescado en descomposición eran vendidos en la calle: “Pone en riesgo la salud pública”

Funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá adelantaron un operativo de inspección, vigilancia y control en las calles de la capital para contrarrestar la comercialización informal de alimentos no aptos para el consumo humano.

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Durante la intervención en vía pública, las autoridades incautaron y destruyeron 700 kilos de carne, pescado y embutidos en estado de descomposición que eran vendidos a los transeúntes sin ningún tipo de conservación térmica ni condiciones básicas de salubridad.

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En el marco del procedimiento, los inspectores de salud evaluaron los puestos informales y constataron el grave riesgo biológico al que estaban expuestos los consumidores.

Uno de los funcionarios intervinientes advirtió de manera explícita sobre los hallazgos en el sitio: “Vamos a sacar lo que tenga ahí. Ya hay descomposición. Esto, al tenerlo con otros productos, va a producir contaminación en todo lo que hay. Este pescado no es apto para la venta por las condiciones de almacenamiento. Puede ser que el agua no sea potable, por lo cual genera una contaminación para el producto”.

Adicionalmente, el personal del Distrito enfatizó que la venta de proteína vegetal y animal en la calle contraviene las normas sanitarias vigentes: “Estas personas ponen en riesgo la salud pública de todos los bogotanos. El producto cárnico en vía pública es puesto a contaminación ambiental. Sin garantizar condiciones de almacenamiento y conservación. Están haciendo ocupación indebida del espacio público”.

Los funcionarios distritales denunciaron que la falta de refrigeración y el uso de agua no potable contaminaban los alimentos en la vía pública.

Como cualquier mercancía, en las calles de este sector vendían carne en descomposición, pescado y embutidos expuestos a contaminación ambiental, sin condiciones de salubridad y conservación. Se destruyeron 700 kilos de alimentos no aptos para el consumo. También sacamos del espacio público cilindros de gas, freidoras, vitrinas y refrigeradores. Vamos de frente contra todo lo que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. Reporte estos hechos a la Línea 123. — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 5, 2026

Decomiso de maquinaria y llamados a la ciudadanía

Además del decomiso e inmovilización de los insumos cárnicos descompuestos, las autoridades distritales retiraron del espacio público diversos elementos de logística e infraestructura informal utilizados para la preparación y venta no autorizada.

Entre el mobiliario incautado se encontraban cilindros de gas propano, freidoras industriales, refrigeradores y vitrinas que obstaculizaban el tránsito peatonal y representaban un riesgo adicional de accidentes. Las autoridades incautaron cilindros de gas, freidoras y refrigeradores informales durante el operativo.

El Gobierno distrital ratificó que mantendrá las acciones operativas en las diferentes localidades de Bogotá para proteger la vida y la salud de los ciudadanos frente a prácticas comerciales irregulares.

Asimismo, la administración hizo un llamado a los habitantes de la capital para que eviten adquirir alimentos en sitios sin registro sanitario y denuncien oportunamente cualquier irregularidad a través de la Línea de Emergencias 123.