¿Qué ha pasado con los impuestos saludables en Colombia y el mundo?

Foto: Getty Images / Hispanolistic Ahora, el Proyecto de Ley 223 de 2026 busca la eliminación de estos impuestos. Los proponentes argumentan que el encarecimiento de productos de consumo frecuente afecta a los hogares, especialmente a los de menores ingresos, y representa un reto para las pequeñas tiendas.

Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA / Sin embargo, la Ley de Rescate presentada hace unos días por el Gobierno planea ampliar el impuesto a las bebidas azucaradas. Según lo anunciado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, a partir de 2028 entrarán a pagar las bebidas azucaradas con menos de 5 gramos de azúcar, así como las bebidas con edulcorantes. El recaudo con esta ampliación sería de unos 1,8 billones de pesos al año.

Foto: Getty Images / Antonio_Diaz México implementó estos impuestos en 2014 para combatir la obesidad y la diabetes. El estudio ‘The Effectiveness of Sin Food Taxes: Evidence from Mexico’, publicado en mayo de 2021 en la revista científica Journal of Health Economics, encontró una reducción de las calorías provenientes de productos gravados, pero no una disminución significativa en el total de calorías adquiridas.

Foto: Getty Images / A-Basler Dinamarca gravó las grasas saturadas en 2011, pero eliminó el impuesto en enero de 2013. Entre las razones estuvieron los costos administrativos, las críticas empresariales y las compras transfronterizas de consumidores que buscaban precios más bajos.

Foto: Getty Images / Drazen Zigic Un estudio publicado en 2025 en BMC Medicine encontró menores niveles de azúcar y sodio al comparar 200 productos entre 2015 y 2024. Sin embargo, el análisis no permite atribuir esos cambios específicamente a los impuestos saludables.