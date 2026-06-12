Controles al abuso de poder: ¿Los mecanismos son suficientes?

Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA / ALEJANDRO ACOSTA El exministro Fernando Cepeda Ulloa fue el encargado de dar inicio a la Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control organizada por la Procuraduría General de la Nación, donde recordó que toda la arquitectura democrática descansa sobre la premisa de que el poder necesita límites. “Lo que debe quedar bien claro es que el mayor límite al poder lo establece la Constitución”, afirmó.

Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA / ALEJANDRO ACOSTA Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado, defendió el papel de la justicia administrativa como uno de los principales controles al Ejecutivo: “El presidente de la República no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones judiciales, pero sí tiene el deber de acatarlas”.

Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA / ALEJANDRO ACOSTA Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que “nadie está por encima del poder y ningún poder está por fuera del control constitucional y legal, así tenga el respaldo de las mayorías”.

Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA / ALEJANDRO ACOSTA “No necesitamos ni aplausos ni aprobación de quien en un momento determinado está en el poder”, señaló la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera, quien dijo una de las frases más contundentes del encuentro: “Lo que no se puede hacer en una democracia real es desconocer la palabra del juez”.

Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA / ALEJANDRO ACOSTA José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, describió al país como “un magnífico ejemplo continental de fortaleza institucional, de contrapoderes y de controles”.

Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA / ALEJANDRO ACOSTA Kristin Wesemann, directora de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, explicó que las instituciones requieren ciudadanos activos y comprometidos para mantenerse vivas, pues el simple diseño constitucional no garantiza su supervivencia. “El voto solo es el inicio de la democracia”, señaló.

Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA / ALEJANDRO ACOSTA El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la transparencia del sistema electoral colombiano y alertó sobre los efectos de la desinformación. “Las realidades materiales, los hechos, respaldan al proceso electoral colombiano”, afirmó.

Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA / ALEJANDRO ACOSTA Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, expresó preocupación por los discursos que ponen en duda los resultados de las elecciones y llamó a moderar la confrontación política: “No podemos matarnos por una elección”.