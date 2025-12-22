Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANAVoces de Colombia y el mundo coincidieron en que garantizar acceso, calidad y bienestar en la educación requiere de un esfuerzo compartido sustentado en la innovación, la flexibilidad y el compromiso ético.
XII Cumbre Líderes por la Educación: tareas pendientes
“Debemos garantizar que cada niño y niña, sin importar su origen o condición, reciba una educación inclusiva, digital y emocionalmente segura. La innovación solo tiene sentido si protege, acompaña y potencia el aprendizaje de los más vulnerables, asegurando igualdad real de oportunidades”: Anna Azaryeva Valente, representante adjunta de Unicef en Colombia.
“Tenemos la misión de trabajar en los sectores más vulnerables, y eso significa diseñar para cerrar brechas. Necesitamos ayudar al profesor a reflexionar después de cada clase: qué salió bien, qué no salió bien y cómo puede mejorar para la siguiente sesión": José Rafael Espinosa, CEO y cofundador de Mentu, creador de Shaia, IA para maestros.