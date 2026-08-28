Panamá Stopover de Copa Airlines: así puede conocer dos destinos por el precio de uno

Foto: Cortesía Copa Airlines / Los viajeros en conexión podrán quedarse en Panamá entre 24 horas y 15 días, un tiempo que les permitirá recorrer y enamorarse de este país. En Ciudad de Panamá, recorrer las ruinas de Panamá Viejo y el Casco Antiguo (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) conocer el Biomuseo, visitar el Canal, disfrutar de un rooftop son actividades imperdibles. También puede visitar el interior o escaparse a playas como Taboga o las Islas de San Blas o entre otras actividades.

Foto: Cortesía Copa Airlines / Panamá es un destino que lo tiene todo. Un mismo viaje puede combinar historia, gastronomía, compras y naturaleza. Se puede recorrer el Parque Natural Metropolitano, desayunar en el pacífico y cenar en el caribe o explorar algunos centros comerciales reconocidos de la región. Los viajeros podrán disfrutar de beneficios en hoteles, restaurantes y experiencias además de tours, museos y otros planes que forman parte de Panamá Stopover.

Foto: Cortesía Copa Airlines / Con Panamá Stopover es posible acceder a ofertas especiales en más de 50 hoteles como Dreams Playa Bonita Panamá, Sofitel Legend Casco Viejo, JW Marriott Panama, Hotel La Compañía y The Santa María, a Luxury Collection Hotel.

Foto: Copa Airlines / La cocina panameña es una rica fusión de influencias históricas y culturales. Aquí se encuentran los sabores de los pueblos originarios y la marca que han dejado Europa, Asia y África en los ingredientes y recetas que hoy definen la escena culinaria de Panamá.

Foto: Cortesía Copa Airlines / El programa también ofrece descuentos en actividades como el Teleférico de Gamboa, recorridos por el Canal de Panamá, experiencias gastronómicas, transporte turístico y excursiones a distintos destinos del país.

Foto: Cortesía Copa Airlines / Los viajeros en conexión podrán quedarse en Panamá entre 24 horas y 15 días, un tiempo que les permitirá recorrer y enamorarse de este país. En Ciudad de Panamá, recorrer las ruinas de Panamá Viejo y el Casco Antiguo (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) conocer el Biomuseo, visitar el Canal, disfrutar de un rooftop son actividades imperdibles. También puede visitar el interior o escaparse a playas como Taboga o las Islas de San Blas o entre otras actividades.