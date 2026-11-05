A partir de este jueves 5 de noviembre, el Grupo Nutresa tomará el control de la operación de Presto, luego de recibir la aprobación de la SIC para su adquisición.

La SIC da luz verde a la integración empresarial de Grupo Nutresa y Presto

Asimismo, el Grupo anunció que reabrirá 12 restaurantes de la cadena de hamburguesas en los próximos meses en almacenes Éxito y centros comerciales Viva, así como en otros establecimientos en la ciudad de Bogotá y Armenia. Las aperturas crearán más de 100 empleos nuevos.

“Estamos trabajando en la transformación de la marca y muy pronto tendremos novedades para contarles”, señaló Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, en un comunicado a la opinión pública.

¿Qué pasó con la marca Presto?

La semana pasada, la Superintendencia de Industria y Comercio dio luz verde a la adquisición de Frayco, compañía que maneja la reconocida marca Presto, por parte de Grupo Nutresa al determinar que dicha operación no representa riesgos para la libre competencia dentro del sector de restaurantes, distribución mayorista de alimentos y distribución de helados.

Con esta autorización formal de la SIC, la cadena de comida rápida alcanzaría los 98 establecimientos comerciales en el país.

En esta nueva etapa, 10 de los 12 locales que volverán a abrir sus puertas estarán ubicados en puntos de venta del Grupo Éxito y centros comerciales Viva en distintas regiones colombianas, proceso facilitado por la alianza estratégica entre la organización empresarial y el Grupo Calleja.

La transacción entre Grupo Nutresa y Frayco contempla la absorción de la marca y de su unidad económica productiva por parte de la filial Industria de Restaurantes Casuales S. A. S. (IRCC), de la división de Alimentos al Consumidor de Nutresa.

La compra abarca los puntos de venta de la cadena, su planta procesadora de alimentos, una red de centros de producción distribuidos en 29 ciudades y el centro logístico radicado en Bogotá. Asimismo, se estableció que los trabajadores de la operación en curso se mantendrán vinculados mediante el mecanismo de sustitución patronal.

Jaime Gilinski adquirió Presto y lo salvó de la quiebra. Foto: Redes sociales

Frayco había entrado en liquidación judicial a inicios de octubre tras el fracaso en su proceso de reorganización. Sin embargo, la administración del presidente Abelardo De La Espriella buscó acercamientos con diferentes empresarios interesados en asumir el negocio para salvaguardar el empleo de 700 trabajadores de la cadena de hamburguesas.

La empresa, en un comunicado, agradeció a Nutresa, al presidente y a la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades: “Presto es mucho más que hamburguesas: son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer”.

Grupo Nutresa, que forma parte del Grupo Gilinski, anunció que había alcanzado un acuerdo de compra con Franquicias y Concesiones S. A. S. para mantener funcionando los establecimientos mientras se preparaba un plan de recuperación.

Jaime Gilinski, presidente del Grupo Nutresa, afirmó que la intención es darle un nuevo impulso a la compañía. Por su parte, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor del conglomerado, explicó que Presto conservará su identidad y operará de manera independiente, sin fusionarse con El Corral, otra de las marcas de la organización empresarial.

De igual manera, Baquero enfatizó que la compañía se encuentra estructurando la transformación de la marca para retomar sus orígenes e integrarse al portafolio comercial de Nutresa.